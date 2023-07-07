Губерниев о Вяльбе, назвавшей неэтичными слова Большунова про инвентарь: «Ей должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент ФЛГР»

Губерниев назвал странным заявление Вяльбе о «неэтичных» словах Большунова про инвентарь.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, говоря об импортозамещении, положительно оценил российские лыжные палки. Но Елена Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), назвала эти слова неэтичными, так как спортсмен «по контракту не имеет права хвалить другие бренды».

«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может, она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?

Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе», – сказал журналист Дмитрий Губерниев.