Губерниев о Вяльбе, назвавшей неэтичными слова Большунова про инвентарь: «Ей должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент ФЛГР»
Губерниев назвал странным заявление Вяльбе о «неэтичных» словах Большунова про инвентарь.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, говоря об импортозамещении, положительно оценил российские лыжные палки. Но Елена Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), назвала эти слова неэтичными, так как спортсмен «по контракту не имеет права хвалить другие бренды».
«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может, она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?
Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе», – сказал журналист Дмитрий Губерниев.
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А я вам расскажу, что происходит. За весь сезон - 3 этапа КР + ФКР. Между первым и вторым этапами КР прошло ровно 2 месяца и всё это время спортсмены... не выступали нигде)) И это в самый разгар сезона. Спрашивается - для чего все тренируются? Так мало того, ещё и многие лидеры сборной пропускают эти этапы КР. Матч ТВ естественно не показывает КР, показали только ЧР и успокоились, при этом на всех стартах везде повесили свою рекламу) Трансляции хрен найдёшь, если не знаешь где они. Расписание отдельных стартов тоже огонь, например на последнем этапе начинали в 05:00 по мск)) Освещение стартов нулевое
Это я ещё не в курсе, что там по организации непосредственно на месте, не удивлюсь если ещё и с этим проблемы. То есть проблем куча, но об этом все молчат. Губка занят срачами с Вяльбе и Майгуровым, а то что у Сальникова там полнейший бардак и всё в 100 раз хуже - пофиг. На фоне плавания - в лыжах и биатлоне спортсмены хотя бы соревнуются и даже призовые получают))