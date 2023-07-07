Губерниев о Вяльбе, назвавшей неэтичными слова Большунова про инвентарь: «Ей должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент ФЛГР»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Губерниев назвал странным заявление Вяльбе о «неэтичных» словах Большунова про инвентарь.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, говоря об импортозамещении, положительно оценил российские лыжные палки. Но Елена Вяльбе, которая возглавляет Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР), назвала эти слова неэтичными, так как спортсмен «по контракту не имеет права хвалить другие бренды».

«Очень странная позиция Елены Вяльбе, которая говорила, как надо любить Россию и не соглашаться выступать без флага. Может, она заключала контракт с Большуновым? Она что, бенефициар? Может, она денег на этом заработала?

Большунов хороший открытый парень. Сказать два добрых слова в адрес отечественного производителя, поддержать страну в нынешней ситуации, является первостепенной задачей. Вяльбе должно быть стыдно. Странно вы Родину любите, госпожа президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе», – сказал журналист Дмитрий Губерниев.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Жабагадюкинг, новая серия
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Павел Мельников
У Вяльбе, как и у многих деятелей от спорта, взгляды псеводопатриотические. Патриотизм суммами измеряется, когда их мало, исчезает.
+7
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zukarello
Как же они " обожают" друг друга))
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Илья Савчук
она любит Родину строго по методичке
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ESF
Ктобольшеродинулюбит контест.
Главный приз: домик с бассейном в Майами.
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Nevpont
А мне вот знаете, что интересно. Вот Димасик любит набрасывать на лыжи и биатлон. А он в курсе вообще, что в плавании творится? Вообще-то правдоруб Димасик и этот вид спорта якобы "своим" считает)) ЧМы раньше комментировал, ОИ и тд. А чего это сейчас язык в одно место засунул?
А я вам расскажу, что происходит. За весь сезон - 3 этапа КР + ФКР. Между первым и вторым этапами КР прошло ровно 2 месяца и всё это время спортсмены... не выступали нигде)) И это в самый разгар сезона. Спрашивается - для чего все тренируются? Так мало того, ещё и многие лидеры сборной пропускают эти этапы КР. Матч ТВ естественно не показывает КР, показали только ЧР и успокоились, при этом на всех стартах везде повесили свою рекламу) Трансляции хрен найдёшь, если не знаешь где они. Расписание отдельных стартов тоже огонь, например на последнем этапе начинали в 05:00 по мск)) Освещение стартов нулевое
Это я ещё не в курсе, что там по организации непосредственно на месте, не удивлюсь если ещё и с этим проблемы. То есть проблем куча, но об этом все молчат. Губка занят срачами с Вяльбе и Майгуровым, а то что у Сальникова там полнейший бардак и всё в 100 раз хуже - пофиг. На фоне плавания - в лыжах и биатлоне спортсмены хотя бы соревнуются и даже призовые получают))
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Варлампий Варлампий
Ответ Назар Игорь
Не думал что мужик может быть таким склочным. При малейшей возможности тявкает на Вяльбе, не может забыть как она когда-то отшила его от комментирования лыжных гонок.
А как она может отшить журналиста от комментирования? тут даже генеральный директор Матч-ТВ (ну или на каком канале суета была) этого не может сделать, по закону, так как не имеет право вмешиваться в редакционную политику, сие - прерогатива только главного редактора. А кто в этой конструкции госпожа Вяльбе?
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Melnikov1968
Прямо скажем, летом лыжные гонки на хрен никому не нужны. Но интерес поддерживать необходимо. Давайте ребята, больше гнева, недовольства, взаимных оскорблений. Людям это нравится.
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Madcomposer
Спортсу может отдельный онлайн сделать с их баттлом? Чтоб новости не плодить.
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Магомед Саид Амирханов
Начинается!
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Александр Скворцов
Заклятые "друзья" Вяльбе и Губа!
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anatol&#8242;
Ответ Madcomposer
Спортсу может отдельный онлайн сделать с их баттлом? Чтоб новости не плодить.
Не, надо десятка два новостей, потом, через пару дней, большой материал с "расследованием", и тут же этот материал еще на десяток новостей разбить. И с интервалом в час в главные новости пихать.
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