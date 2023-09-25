Дмитрий Губерниев: «Когда Вяльбе начнет объяснять перед Олимпиадой лыжникам как надо Родину любить – тут ее молодежь и пошлет подальше»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Вяльбе заявила, что «У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали».

«Ох, какие бронебойные аргументы у Вяльбе… Саша взрослый и сам все решит. Без подсказок боярыни. Крепостное право отменили давно, но Елена Валерьевна об этом не слыхала. Тут есть нюанс –  Большунов уже трехкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл выступая исключительно в нейтральном статусе на Олимпиаде! Выступая фактически под «белой тряпкой».

А вот когда Вяльбе начнет объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам как надо Родину любить – тут ее наша молодежь и пошлет подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно как и свои будущие победы на ОИ. Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь... Даешь молодежь!

В случае с такими как Вяльбе радует одно! Решение о поездках на ОИ принимают совсем другие люди, и если решение будет принято, такие как Вяльбе возьмут под козырек и будут салютовать. А успехи потом припишут себе, как «лучший» лыжный тренер России никогда никого не тренировавший...

И критерии нейтрального допуска, разумеется, должны быть смягчены, иначе все разговоры о поездках в пользу бедных», – написал Губерниев.

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13 комментариев

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Ярик01
Ответ bestsalut
Это Губеиниев поменялся, или моё восприятие Губерниева? На фоне Вяльбе выглядит молодцом
Он всегда говорил, что спортсменам надо ехать, под любым флагом.
Есть спортсмены на международных стартах - есть и у него работа.
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bestsalut
Это Губеиниев поменялся, или моё восприятие Губерниева? На фоне Вяльбе выглядит молодцом
+10
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+3
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sbvinn
Очередной раунд жабогадюкинга.
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Сергей
О, майонез проснулся
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Viks
Губа, а ты можешь послать своего начальника? А с какого взял, что лыжники смогут?
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Олег Кузнецов
Вяльбе последнее время перерождается в Кожевникова. Такие же эсесеровские загоны и байки про любовь к родине. Сильно разочаровала за последний год.
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Павел Мельников
Начальницу послать не так просто. Однако захотят это сделать, по крайней мере, довольно много. Конечно, кроме тех, кто и так и так уже не поедут ;) Те Вяльбе поддержат.
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Alyosha1803
Дима к зиме активизировался.
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Назар Игорь
До чего же этот тип паскуден с его мелочной злобой. Вяльбе это личность для российских лыж, а кто такой этот губерниев? В чëм его заслуги перед российским спортом?
"Я слышал истину бывало
Хоть лоб широк, да мозгу мало"
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Melnikov1968
Тот случай,когда не хочется принимать ни одну из сторон батла. Вяльбе напрягает своими речами политрука. Губерниев в принципе неприятный тип.
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Варлампий Варлампий
Диман, выскочи с толстухой раз на раз
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Andreir888
Ответ bestsalut
Это Губеиниев поменялся, или моё восприятие Губерниева? На фоне Вяльбе выглядит молодцом
В этом плане Дмитрия не упрекнуть, он последователен - за участие!
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