Дмитрий Губерниев: «Когда Вяльбе начнет объяснять перед Олимпиадой лыжникам как надо Родину любить – тут ее молодежь и пошлет подальше»

Дмитрий Губерниев высказался по поводу слов Елены Вяльбе о нейтральном статусе.

Вяльбе заявила, что «У родителей Саши Большунова в огороде периодически «прилеты». И я не уверена, что как раз Саша скажет, что готов ехать с белой тряпкой, только чтобы заработать какие-то деньги и еще какие-то медали».

«Ох, какие бронебойные аргументы у … Саша взрослый и сам все решит. Без подсказок боярыни. Крепостное право отменили давно, но Елена Валерьевна об этом не слыхала. Тут есть нюанс – Большунов уже трехкратный олимпийский чемпион. Свои медали он выиграл выступая исключительно в нейтральном статусе на Олимпиаде! Выступая фактически под «белой тряпкой».

А вот когда Вяльбе начнет объяснять перед зимними ОИ молодым лыжникам как надо Родину любить – тут ее наша молодежь и пошлет подальше… Ибо молодые лыжники отечество любят так же сильно как и свои будущие победы на ОИ. Нас не объегоришь, нас не обкузьмишь... Даешь молодежь!

В случае с такими как Вяльбе радует одно! Решение о поездках на ОИ принимают совсем другие люди, и если решение будет принято, такие как Вяльбе возьмут под козырек и будут салютовать. А успехи потом припишут себе, как «лучший» лыжный тренер России никогда никого не тренировавший...

И критерии нейтрального допуска, разумеется, должны быть смягчены, иначе все разговоры о поездках в пользу бедных», – написал .