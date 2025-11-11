Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова

Сотрудники полиции организовали проверку после пропажи инвентаря у Устюгова.

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов сообщил, что во время сбора в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи и палки , которые он забыл на территории городка после тренировки.

«По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Сотрудница пресс-службы уточнила, что заявлений и сообщений от Устюгова о пропаже инвентаря в полицию региона не поступало.