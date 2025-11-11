Полиция организовала проверку после пропажи инвентаря у Сергея Устюгова
Сотрудники полиции организовали проверку после пропажи инвентаря у Устюгова.
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов сообщил, что во время сбора в Ханты-Мансийске у него пропали лыжи и палки, которые он забыл на территории городка после тренировки.
«По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.
Сотрудница пресс-службы уточнила, что заявлений и сообщений от Устюгова о пропаже инвентаря в полицию региона не поступало.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
