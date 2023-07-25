Елена Вяльбе: «У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Сергей Устюгов Наталья Непряева Александр Большунов ТАСС Лыжи

Елена Вяльбе высказалась о конкуренции в условиях отстранения от международных стартов.

«К сожалению, в дружественных странах у нас нет конкуренции – ни в Азии, ни в Африке, ни в СНГ. В отличие от биатлона, и в Беларуси все очень плохо с лыжниками. Будем стараться у себя делать настоящую конкуренцию и среди своих показывать, насколько мы сильны. Самое главное – конкуренция внутри России.

У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране. В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях. Будем смотреть, как спортсмены будут к этому относиться (отсутствию иностранных конкурентов).

Если ты можешь показать максимум, то тебе не обязательно нужны иностранные спортсмены. Но иностранные спортсмены без России на этапах Кубка мира и иных стартах делают шаг назад, особенно с учетом того, что Непряевой нет.

Я надеюсь, что дуэль между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым продолжится в наступающем сезоне, будем наслаждаться», – сказала Вяльбе

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2 комментария

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expertmer2020
Иностранные спортсмены без Наташи - делают шаг к пьедесталу.
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Назар Игорь
Самая большая проблема это отсутствие сильных лыжников в Африке. Но с помощью саммита Африка-Россия в Петербурге она решается, уже идут консультации.
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