Елена Вяльбе: «У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране»

Елена Вяльбе высказалась о конкуренции в условиях отстранения от международных стартов.

«К сожалению, в дружественных странах у нас нет конкуренции – ни в Азии, ни в Африке, ни в СНГ. В отличие от биатлона, и в Беларуси все очень плохо с лыжниками. Будем стараться у себя делать настоящую конкуренцию и среди своих показывать, насколько мы сильны. Самое главное – конкуренция внутри России.

У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране. В прошлом году она могла выйти на максимум на соревнованиях. Будем смотреть, как спортсмены будут к этому относиться (отсутствию иностранных конкурентов).

Если ты можешь показать максимум, то тебе не обязательно нужны иностранные спортсмены. Но иностранные спортсмены без России на этапах Кубка мира и иных стартах делают шаг назад, особенно с учетом того, что Непряевой нет.

Я надеюсь, что дуэль между и продолжится в наступающем сезоне, будем наслаждаться», – сказала .