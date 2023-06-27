Дмитрий Губерниев: «Нужно синхронизировать внутренний календарь с международным, если мы хотим вернуться и быть готовыми к тем или иным дистанциям»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Кубок России Александр Большунов Лыжи

Дмитрий Губерниев считает, что дистанции гонок в России нужно уравнять с международными.

С сезона-2022/23 на Кубке мира по лыжным гонкам мужчины и женщины бегают одинаковые дистанции. В дальнейшем равные дистанции введут на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам», – заявил Александр Большунов.

«То, что Александр Большунов – последний олимпийский чемпион и последний король лыж, это правда. Точно так же, как и Максим Опалев – последний олимпийский чемпион в каноэ на дистанции 500 метров, которую потом вообще убрали (из олимпийской программы).

Вне зависимости от того, говорит Большунов или нет, это как в истории с Сергеем Михалковым и текстом гимна. Тогда ему сказали: «Что‑то вы текстик так себе написали», а Сергей Владимирович ответил: «А слушать вы его будете стоя».

Хотим мы этого или нет, но рано или поздно наши лыжники вернутся на мировую арену и будут бегать по правилам, которые устанавливает FIS, а не которые устанавливает Елена Валерьевна Вяльбе или Александр Большунов. С этим нужно считаться.

Сейчас нам так или иначе нужно синхронизировать внутренний календарь и дистанции гонок с международными, если мы хотим вернуться и быть готовыми к тем или иным дистанциям», – сказал Губерниев.

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1 комментарий

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Назар Игорь
Губеру пора сделать лоботомию. Такую чушь несëт теперь уже постоянно.
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