Дмитрий Губерниев: «Нужно синхронизировать внутренний календарь с международным, если мы хотим вернуться и быть готовыми к тем или иным дистанциям»

Дмитрий Губерниев считает, что дистанции гонок в России нужно уравнять с международными.

С сезона-2022/23 на Кубке мира по лыжным гонкам мужчины и женщины бегают одинаковые дистанции. В дальнейшем равные дистанции введут на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Мы последние олимпийские чемпионы по нормальным лыжам», – заявил .

«То, что Александр Большунов – последний олимпийский чемпион и последний король лыж, это правда. Точно так же, как и Максим Опалев – последний олимпийский чемпион в каноэ на дистанции 500 метров, которую потом вообще убрали (из олимпийской программы).

Вне зависимости от того, говорит Большунов или нет, это как в истории с Сергеем Михалковым и текстом гимна. Тогда ему сказали: «Что‑то вы текстик так себе написали», а Сергей Владимирович ответил: «А слушать вы его будете стоя».

Хотим мы этого или нет, но рано или поздно наши лыжники вернутся на мировую арену и будут бегать по правилам, которые устанавливает FIS, а не которые устанавливает Елена Валерьевна Вяльбе или Александр Большунов. С этим нужно считаться.

Сейчас нам так или иначе нужно синхронизировать внутренний календарь и дистанции гонок с международными, если мы хотим вернуться и быть готовыми к тем или иным дистанциям», – сказал .