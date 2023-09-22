Менеджер сборной Норвегии: «Мы хотим продолжать диалог с Клэбо. К январю пройдет много этапов Кубка мира, поэтому нужно договориться»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

В сборной Норвегии прокомментировали отказ Йоханнеса Клэбо от контракта.

Сообщалось, что пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам не подписал соглашение с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии, которое необходимо для участия в Кубке мира.

«Я буду в расположении команды до января, и мы хотим продолжать диалог с Йоханнесом. К январю пройдет уже много этапов Кубка мира, поэтому нам нужно договориться», – сказал менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг, который покинет свой пост в начале 2024 года.

«Есть мнение, будто мы с Йоханнесом плохо общаемся, но я считаю, что мы общаемся хорошо – даже если у нас разные взгляды на ситуацию.

Мне приходится брать ответственность на себя и принимать решения, отвечающие интересам нашего сообщества. Это может отличаться от позиции отдельного спортсмена. То, что оптимально для него, не всегда оптимально для остальных. Поэтому случаются некоторые разногласия. Но Йоханнес – фантастический лыжник, и мы хорошо общаемся», – добавил Бьервиг.

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

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1 комментарий

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Илья Сутурин
да ему без русских неинтересно кататься)
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