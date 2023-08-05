Клэбо еще не подписал соглашение с лыжной федерацией Норвегии, которое позволит ему выступать на Кубке мира

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Эспен Бьервиг Лыжи

Йоханнес Клэбо и Федерация лыж Норвегии еще не согласовали его выступление за сборную.

К новому сезону пятикратный олимпийский чемпион готовится вне сборной Норвегии. По действующим правилам такие спортсмены не могут участвовать в гонках Кубка мира. Однако для Клэбо федерация сделает исключение, но с ним должны подписать отдельное соглашение – оно еще не готово.

«Честно говоря, я просто приостановил весь процесс. Мне спешить некуда. Моя цель – чемпионат мира-2025, я четко это обозначил. Времени предостаточно. По правде говоря, я больше не могу тратить на это время. Я пытался заняться этим вопросом весной и хотел решить все как можно раньше. Теперь я передал это отцу», – сказал Клэбо.

«На рассмотрении несколько пунктов, по которым мы еще не совсем согласны. Но думаю, мы сможем это решить», – отметил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?

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