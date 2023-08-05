Клэбо еще не подписал соглашение с лыжной федерацией Норвегии, которое позволит ему выступать на Кубке мира

Йоханнес Клэбо и Федерация лыж Норвегии еще не согласовали его выступление за сборную.

К новому сезону пятикратный олимпийский чемпион готовится вне сборной Норвегии. По действующим правилам такие спортсмены не могут участвовать в гонках Кубка мира. Однако для Клэбо федерация сделает исключение, но с ним должны подписать отдельное соглашение – оно еще не готово.

«Честно говоря, я просто приостановил весь процесс. Мне спешить некуда. Моя цель – чемпионат мира-2025, я четко это обозначил. Времени предостаточно. По правде говоря, я больше не могу тратить на это время. Я пытался заняться этим вопросом весной и хотел решить все как можно раньше. Теперь я передал это отцу», – сказал Клэбо.

«На рассмотрении несколько пунктов, по которым мы еще не совсем согласны. Но думаю, мы сможем это решить», – отметил менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

«В какой-то момент я сказал: все, хватит». Клэбо поссорился со сборной и ушел – что теперь будет?