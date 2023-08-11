Клэбо о возможном пропуске Кубка мира: «В худшем случае я отправлюсь на марафоны с Петтером Нортугом»

Йоханнес Клэбо высказался об участии в Ski Classics в случае пропуска Кубка мира.

Сейчас пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам готовится к сезону вне сборной Норвегии. Чтобы представлять страну на Кубке мира, он должен подписать соглашение с национальной федерацией лыж, но этого до сих пор не произошло.

«В худшем случае я отправлюсь на марафоны с Петтером (Нортугом, который участвует в серии Ski Classics – Sports.ru). Полагаю, у меня будет предложение от них», – сказал Клэбо.