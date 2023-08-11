Клэбо о возможном пропуске Кубка мира: «В худшем случае я отправлюсь на марафоны с Петтером Нортугом»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Петтер Нортуг Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Ski Classics Лыжи

Йоханнес Клэбо высказался об участии в Ski Classics в случае пропуска Кубка мира.

Сейчас пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам готовится к сезону вне сборной Норвегии. Чтобы представлять страну на Кубке мира, он должен подписать соглашение с национальной федерацией лыж, но этого до сих пор не произошло.

«В худшем случае я отправлюсь на марафоны с Петтером (Нортугом, который участвует в серии Ski Classics – Sports.ru). Полагаю, у меня будет предложение от них», – сказал Клэбо.

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7 комментариев

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Rygeek
И кто из вас за кем будет "рюкзачить"?)
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Щеглот
Ответ Глеб Вихрев
пустышка это ты
"Марафонская пустышка". Чего тебе не нравится? Мало того что он пустышка марафонская, так еще и специфика ски классик прямо противоречит йосиной ментальности. Пилить два часа по равнине - это смотреть-то тошно, не то что ехать. Йосик там тупо от скуки умрет на полдорожке.
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Kurri
Внучек завязывай с марафонами пупок развяжется 🤡
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Глеб Вихрев
Ответ Щеглот
Я бы еще понял, если бы Большунов туда подался. Но Йося же марафонская пустышка. Из суперзвезды (пусть и дутой) превратится в посмешище. Ему не привыкать, но репутация еще больше пострадает. Ушлый Устюгов на такую авантюру никогда бы не пошел. Он бы о ней даже не заикался. Ушлый Устюгов свою репутацию холит и лелеет. А вот я тут подумал. Ведь немалый вклад в надувании йосиной информы внес наш сереженька. Ведь львиная доля йосиного золота - командная. Командный спринт и эстафета. 2019 Зеефельд, 2021 Оберсдорф. Большунов и там и там был в порядке и ему только нужен был толковый напарник. А вот хваленого сереженьки ни там ни там было не видать ни слыхать. Где же этот хваленый-перехваленый пропадал и чем занимался?? Вот Йосик и собрал урожай золотишка, теперь ходит гоголем, не знают как к звездуле подступится, с какого бочка.
пустышка это ты
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Щеглот
Ответ Olga.t
Кокетничает Йоха, торгуется.. Подпишет ближе к сезону.
Федерация может сама на принцип пойти. В назидание. Если наших не допустят, то глобусам ничто не угрожает, по крайней мере двум из трех. А то что третий, наименее престижный уйдет налево - так это даже хорошо. И получается Йося оказывается фактически ненужным. А проучить, поставить на место приборзевшую примадонну - большое дело.
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