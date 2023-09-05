Клэбо и норвежская федерация лыж по-прежнему далеки от соглашения, необходимого для участия в Кубке мира

Йоханнес Клэбо и норвежская федерация лыж по-прежнему далеки от соглашения.

Сейчас пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам готовится к сезону вне сборной Норвегии. При этом он до сих пор не достиг договоренности с национальной федерацией лыж для участия в Кубке мира.

Как сообщает канал TV2, между Клэбо и федерацией возник «конфликт ценностей».

«Мы ведем диалог и работаем над поиском взаимовыгодного для всех решения», – сказал менеджер сборной Норвегии Эспен Бьервиг.

«Я не думаю, что они придут к соглашению до зимы. То же самое было, когда я сам вел переговоры – похоже, ситуация повторяется.

На мой взгляд, они договорятся только тогда, когда это будет необходимо. Может быть, за неделю до старта Кубка мира», – говорит 13-кратный чемпион мира и эксперт TV2 Петтер Нортуг.

Клэбо уже заявлял, что при необходимости готов пропустить соревнования. Первый этап Кубка мира пройдет в Финляндии с 24 по 26 ноября.