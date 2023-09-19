Джесси Диггинс: «Этим летом я страдала от расстройства пищевого поведения. Сейчас мне гораздо лучше»

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Американская лыжница Джесси Диггинс рассказала о проблемах с РПП.

«Проведя 12 лет с отличным состоянием здоровья, этим летом я страдала от расстройства пищевого поведения. Сейчас мне гораздо лучше, благодаря всем, кто меня окружает, в том числе моей команде.

Мне хотелось поделиться этим, потому что история моего выздоровления не идеальна. Она настоящая – сумбурная, сложная, но это в порядке вещей», – сообщила олимпийская чемпионка Диггинс.

Спортсменка объяснила расстройство психологическими трудностями. Ранее она уже рассказывала о проблемах с питанием.

«Для меня основная проблема в том, что я чувствую, будто не контролирую свою жизнь, беру на себя слишком много ответственности и чувствую напряжение, пытаясь распределить силы на те задачи, за которые я берусь», – добавила она.

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