Диггинс о расстройстве пищевого поведения: «Мне нужно было научиться видеть в еде не только страх. Иногда важно вспомнить, как далеко я продвинулась»

Олимпийская чемпионка Джесси Диггинс рассказала, как изменилось ее отношение к питанию.

Ранее лыжница перенесла расстройство пищевого поведения – булимию.

«Питание во время тренировок: поговорим об этом!

Мы живем в культуре, которая обычно определяет еду как нечто, что вам нужно либо «заработать», либо «отработать». Поэтому нетрудно понять, почему я была смущена тем, что иногда перекусывала в середине тренировки.

И я уверена, что мое расстройство пищевого поведения имеет к этому отношение. Вот где на помощь приходит спортивная наука и работа с диетологом!

Я узнала, что могу проводить более качественные тренировки и быстрее восстанавливаться (и просто быть в лучшем настроении), если даю своему телу углеводы, в которых оно нуждается, во время тренировки, а также пополняю запасы сразу после нее.

Это было огромным подспорьем для меня в последние годы! Попробуйте взять с собой на тренировку что-нибудь перекусить и посмотреть, как себя чувствует ваше тело и как проходит восстановление.

Это не обязательно должно быть вычурно – во время тренировочного сбора мы сами готовили соленые овсяные шарики с арахисовым маслом и банановые кексы и складывали пакеты с ними в наши пояса для напитков.

В конце концов, мне нужно было научиться видеть в еде множество других вещей, а не только страх – это и топливо, и радость, и то, что собирает людей в компании, например, на праздниках.

Сейчас еда значит для меня все это, но иногда важно сделать шаг назад и вспомнить, как далеко я продвинулась. И что вполне возможно изменить эту старую нездоровую модель», – написала Диггинс.

«Я перешла на продукты, которыми легче тошнить, они не царапают горло». Булимия – пытка для олимпийской чемпионки