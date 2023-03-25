Лыжи. Кубок мира. Нисканен, Андерссон, Карлссон, Калво, Тириль Венг, Диггинс, Хенниг пробегут масс-старт на 20 км классическим стилем

26 марта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти женщины выступят в классическом масс-старте на 20 км.

Лыжные гонки

мира

15-й этап

, Финляндия

Женщины

20 км, масс-старт, классический стиль

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист

1. (Норвегия)

2. (Финляндия)

3. (США)

4. Рози Бреннан (США)

5. Хайди Венг (Норвегия)

6. Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

7. Катарина Хенниг (Германия)

8. Фрида Карлссон (Швеция)

9. Эбба Андерссон (Швеция)

10. Тереза Штадлобер (Австрия)

11. Криста Пярмякоски (Финляндия)

12. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

13. Виктория Карл (Германия)

14. Дельфин Клодель (Франция)

15. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

26. Йонна Сундлинг (Швеция)