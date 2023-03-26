Пол Гульберг и Кертту Нисканен выиграли зачеты дистанционных гонок на лыжном Кубке мира-2022/23

Норвежец Пол Гульберг и финка Кертту Нисканен победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23

Дистанционный зачет

Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1180

2. Джесси Диггинс (США) – 1086

3. Тириль Венг (Норвегия) – 946

4. Хайди Венг (Норвегия) – 898

5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 868

6. Рози Бреннан (США) – 860

Мужчины

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 1258

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1154

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1065

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 971

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 948

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 838