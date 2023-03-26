Пол Гульберг и Кертту Нисканен выиграли зачеты дистанционных гонок на лыжном Кубке мира-2022/23
Норвежец Пол Гульберг и финка Кертту Нисканен победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.
Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23
Дистанционный зачет
Женщины
1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1180
2. Джесси Диггинс (США) – 1086
3. Тириль Венг (Норвегия) – 946
4. Хайди Венг (Норвегия) – 898
5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 868
6. Рози Бреннан (США) – 860
Мужчины
1. Пол Гульберг (Норвегия) – 1258
2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1154
3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1065
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 971
5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 948
6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 838
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