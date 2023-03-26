Пол Гульберг и Кертту Нисканен выиграли зачеты дистанционных гонок на лыжном Кубке мира-2022/23

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Финляндии жен Пол Гульберг сборная США жен Хайди Венг Джесси Диггинс Дидрик Тенсет Кертту Нисканен Йоханнес Клэбо Симен Хегстад Крюгер Ханс Кристер Холунн Мартин Левстрем Ниенге Тириль Венг Рози Бреннан Анне Кьерсти Калво Лыжи

Норвежец Пол Гульберг и финка Кертту Нисканен победили в дистанционных зачетах Кубка мира по лыжным гонкам.

Кубок мира по лыжным гонкам-2022/23

Дистанционный зачет

Женщины

1. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1180

2. Джесси Диггинс (США) – 1086

3. Тириль Венг (Норвегия) – 946

4. Хайди Венг (Норвегия) – 898

5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 868

6. Рози Бреннан (США) – 860

Мужчины

1. Пол Гульберг (Норвегия) – 1258

2. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 1154

3. Дидрик Тенсет (Норвегия) – 1065

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 971

5. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) – 948

6. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) – 838

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerr_max
Ну объективно и тут внук должен был забирать дистанционный кубок если б не пропустил разделку и масс-старт в Лилле, а также этап в Бейто, где была разделка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий