«Есть большая разница между нынешней системой и тем, с чего FIS начинали». Экс-сервисмен сборной Норвегии о тестах на наличие фтора

Теги IBU FIS Стейн Олав Снесруд Лыжи

Консультант FIS заявил о прогрессе в тестировании по выявлению фтора на лыжах.

В марте сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) введут полный запрет на применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24.

Ранее нововведения откладывались из-за недостатков системы по выявлению продуктов с фтором.

«FIS провели большую работу над программным обеспечением. И сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее.

Есть большая разница между нынешней системой и тем, с чего они начинали. И похоже, что тестирование работает», – заявил консультант FIS и бывший глава сервис-группы сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд.

В лыжах небывалая авантюра – общий сервис на всех: это не нравится норвежцам, зато поможет остальным

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3 комментария

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Щеглот
- Пропущу. (с) Клэбо
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Leo Bonart
Ответ velesss
нашим не понравится даже если их и не пустят будут визжать что их опять обидели и в первых рядах будут Вяльбе с Бородавкой.ой чуть не забыл про Тихонова и Васильева
Да, ваши желто-синие всегда визжат
Но причем тут Вяльбе, Бородавко, Тихонов и Васильев?
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