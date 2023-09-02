«Есть большая разница между нынешней системой и тем, с чего FIS начинали». Экс-сервисмен сборной Норвегии о тестах на наличие фтора

Консультант FIS заявил о прогрессе в тестировании по выявлению фтора на лыжах.

В марте сообщалось, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) введут полный запрет на применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24.

Ранее нововведения откладывались из-за недостатков системы по выявлению продуктов с фтором.

«FIS провели большую работу над программным обеспечением. И сейчас я чувствую себя гораздо спокойнее.

Есть большая разница между нынешней системой и тем, с чего они начинали. И похоже, что тестирование работает», – заявил консультант FIS и бывший глава сервис-группы сборной Норвегии Стейн Олав Снесруд.

В лыжах небывалая авантюра – общий сервис на всех: это не нравится норвежцам, зато поможет остальным