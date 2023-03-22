FIS и IBU полностью запретят применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24

Теги Кубок мира Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону лыжные гонки чемпионат мира IBU FIS Биатлон

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) введут полный запрет на применение фторсодержащих средств для лыж с сезона-2023/24.

IBU сообщает, что машина для выявления продуктов со фтором прошла удачные испытания на этапе Кубка мира в Эстерсунде. В дальнейшем планируется проверять лыжи с помощью этого устройства на всех соревнованиях под эгидой IBU.

FIS планирует тестировать лыжи на соревнованиях уровня Кубка мира, взрослого и юниорского чемпионатов мира. На турнирах более низкого уровня будут проводиться выборочные проверки.

«Мы рады, что теперь можем ввести полный запрет на использование фтора на крупных соревнованиях. Это ключевой шаг в обеспечении честности соревнований и минимизации негативного воздействия продукта на здоровье и окружающую среду», – сказал вице-президент FIS Роман Кумпост.

С сезона-2021/22 на соревнованиях под эгидой IBU и FIS было запрещено использование мазей с фторуглеродами C8.

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9 комментариев

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SkierNSK
Ответ Биатлонная зима
Норгам будет не просто скрывать скольжение лыж точно.
Норги уже на ЧМ-21 использовали смазки полностью без фтора, часть продукции Swix работала даже лучше, чем со фтором C6. К примеру лыжный спринт, где норвежцы взяли первые три места бежали на безфторовых смазках. На ОИ-22 они себя показали хуже, наши же использовали парафины с фтором С6 специально сделанные под условия в Китае. И наработок топовых без C6, на сколько я читал, у нас пока нет. Так что норвежцы получат ещё больше преимущества...
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Lol Ko
Вот и фтор попал под санкции ) )
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Фан Рубина
Людям заняться нечем. Совсем мази запретите, пусть на голом дереве скользят.
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Биатлонная зима
Норгам будет не просто скрывать скольжение лыж точно.
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Dinamik1
Еще бы запретить.асматиков и майонез и заживем счастливо.
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Сергей Жарковский
Ещё одна лазейка, теперь лыжи на допинг проверять будут
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Pankratoff
Все будут в равных условиях, но мы знаем кто будет равнее)
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Щеглот
Теперь Педерсена уволят.
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ks-1993
Выборочно, ну понятно, если нас вернут, кто будет всегда в избранных.
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