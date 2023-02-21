Губерниев об извинениях FIS за ролик с Большуновым и Непряевой: «Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Это называется «лицемеры – вперед!»

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Александр Большунов и Наталья Непряева попали проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам, опубликованный FIS на своем ютуб-канале.

Позднее пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что россияне попали в ролик.

«Всех переплюнули Олле Далин и IBU, говоря, что русских спортсменов не будет на Кубке мира. При этом сами перед началом нынешнего сезона обивали пороги российским телекомпаниям, чтобы продать права на Кубок мира без наших. Бизнес бизнесом, вы у нас купите, причем, насколько я понимаю, цена была завышена.

У лыжников была такая же ситуация. Они привлекли наших лучших спортсменов – это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры – вперед!» – сказал Губерниев.

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6 комментариев

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Регион-36
Все так, но когда эту тему затрагивает Васильев, теперь Губерниев.. ребят, вы последних отвадите от спорта, лучше молчите, от вас реально, уже блевать хочется )
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velesss
Кто то сомневался что европейские чинуши и особенно спортивные продажные? Да никто их ловят конечно но мало, вон пУтин деньгами россиян больше пол Европы политиков купил зато страна у нас не газифицирована на половину.
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Сергей К
Ролик с Большуновым и Непряевой, это им напоминалка скорее. Без каких, выдающихся спортсменов остались.
Мы то всё знаем...
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Ksenia RN
Гу как будто западников первый раз видит.
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ZaharPetrovicUralez
Не Губеру про лицемерие говорить
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Геннадий Тимченко
этот пост написан в рамках подготовки явления Г. завтра в Лужниках с заявлением что "спорт вне политики"❓🤔
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-8
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