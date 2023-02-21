Губерниев об извинениях FIS за ролик с Большуновым и Непряевой: «Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Это называется «лицемеры – вперед!»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что и попали проморолик чемпионата мира по лыжным гонкам, опубликованный FIS на своем ютуб-канале.

Позднее пресс-атташе FIS Сюнне Дюрхауг извинилась за то, что россияне попали в ролик.

«Всех переплюнули Олле Далин и , говоря, что русских спортсменов не будет на Кубке мира. При этом сами перед началом нынешнего сезона обивали пороги российским телекомпаниям, чтобы продать права на мира без наших. Бизнес бизнесом, вы у нас купите, причем, насколько я понимаю, цена была завышена.

У лыжников была такая же ситуация. Они привлекли наших лучших спортсменов – это Непряева и Большунов. А извиняться-то за что? Когда вы права продаете в Россию, не хотите извиниться? Нет, потому что денег они хотят побольше заработать. Это называется «лицемеры – вперед!» – сказал Губерниев.