«Если у нас выпустят подобный рейтинг без Большунова, то это станет глупостью». Веденин-младший о списке World Athletics без россиян

Вячеслав Веденин‑младший считает глупой ситуацию с рейтингом World Athletics.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«У нас есть Александр Большунов, трехкратный чемпион Олимпийских игр. Если у нас выпустят подобный рейтинг, а там не будет его, то это станет глупостью. Если одна страна вдруг пропадает, то страдает весь спорт. Смотреть неинтересно. Это как в легкой атлетике убрать Ямайку из стометровки, а из баскетбола – Францию.

На одном из этапов Кубка мира по лыжам бежало 15 человек. Сейчас лыжные гонки выглядят так: норвежцы и все остальные. Лыжные гонки вообще упали.

Про Ольгу Харлан (украинская фехтовальщица, не пожавшая руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ – Sports.ru)… Когда спортсмен не следует правилам и не следует технике безопасности, угрожает другому, разворачивает оружие в сторону другого на весь мир, спортивный делегат принимает верное решение (Харлан отстранили от личного турнира, но позже допустили к командному – Sports.ru).

Без русских в зимних видах смотрибельность падает: в фигурном катании, лыжах, биатлоне. Нарушения правил увеличатся после случая с Харлан. По декларациям… Надо знать, кто ты по национальности, где ты родился, и с этим выступать», – сказал президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин‑младший.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений