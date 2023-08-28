«Если у нас выпустят подобный рейтинг без Большунова, то это станет глупостью». Веденин-младший о списке World Athletics без россиян

Теги Бег Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Норвегии жен сборная Ямайки сабля сборная Украины жен сборная Ямайки жен Ольга Харлан Александр Большунов Вячеслав Веденин (FIS) Чемпионат мира по фехтованию Лыжи

Вячеслав Веденин‑младший считает глупой ситуацию с рейтингом World Athletics.

Ранее Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) опубликовала список «40 самых влиятельных легкоатлеток мира». В него не вошла ни одна россиянка, в том числе двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

«У нас есть Александр Большунов, трехкратный чемпион Олимпийских игр. Если у нас выпустят подобный рейтинг, а там не будет его, то это станет глупостью. Если одна страна вдруг пропадает, то страдает весь спорт. Смотреть неинтересно. Это как в легкой атлетике убрать Ямайку из стометровки, а из баскетбола – Францию.

На одном из этапов Кубка мира по лыжам бежало 15 человек. Сейчас лыжные гонки выглядят так: норвежцы и все остальные. Лыжные гонки вообще упали.

Про Ольгу Харлан (украинская фехтовальщица, не пожавшая руку россиянке Анне Смирновой на ЧМ – Sports.ru)… Когда спортсмен не следует правилам и не следует технике безопасности, угрожает другому, разворачивает оружие в сторону другого на весь мир, спортивный делегат принимает верное решение (Харлан отстранили от личного турнира, но позже допустили к командному – Sports.ru).

Без русских в зимних видах смотрибельность падает: в фигурном катании, лыжах, биатлоне. Нарушения правил увеличатся после случая с Харлан. По декларациям… Надо знать, кто ты по национальности, где ты родился, и с этим выступать», – сказал президент Федерации лыжных гонок Москвы Вячеслав Веденин‑младший.

Сцена на ЧМ по фехтованию: украинка выставила саблю вместо рукопожатия с россиянкой – пострадали обе

World Athletics – лицемеры. Задвинули Исинбаеву в рейтинге самых влиятельных легкоатлеток и боятся объяснений

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4 комментария

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Melnikov1968
Францию с ЧМ по баскетболу уверенно убрали Канада, а затем Латвия. И они едут домой. Кстати, Франция в мире баскетбола не самая мощная. Есть США, Испания, Аргентина. Если не изменяет память, то французы не были ОЧ. Так что не сказать что самый удачный пример.
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Ярик01
Кто-нибудь из мухоловов прочитал бы, что это рейтинг болельщиков, рейтинг популярности, составлен на основе голосов болельщиков, что крайне редко вспомнят Исинбаеву да и её вид спорта.
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Koulmann
Лыжная смотрибельность как упала в биатлоне? В Оберхофе все рекорды побили. Сейчас больше от отсутствия беларусок страдают, чем россиянок))
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