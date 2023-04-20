Елена Вяльбе: «Непряева и в этом году выиграла бы Кубок мира. Там особо не с кем соревноваться»

Елена Вяльбе считает, что Наталья Непряева выиграла бы Кубок мира в этом сезоне.

— В этом сезоне вы часто говорили, что сильнейшие спортсмены выступают здесь, в России. Почему?

— А это разве не так?

— Как сравнить? Как понять, что Большунов сейчас сильнее Клэбо?

— Нет, это не потому что их сейчас надо сравнить, а потому что они и есть сильнейшие. в прошлом году выиграла общий зачет Кубка мира. Она бы и в этом его выиграла. Там особо не с кем соревноваться. Что касается Саши Большунова и Сереги Устюгова, то тоже все ясно и понятно. Наверное, наши результаты в Пекине говорили о себе.

— В этом сезоне на Кубке мира они были бы такими же высокими?

— А может быть еще выше. Для меня реально лучшие лыжники планеты находились в этом году в России. Эти Клэбо или еще кто-то меня вообще не волнуют. Вы не поверите, я до сих пор не знаю, кто мира выиграл ни у женщин, ни у мужчин. И знать не хочу! Даже не знаю, кто и сколько медалей на чемпионате мира выиграл. Реально.

— Надо же следить за конкурентами. Разве нет?

— А что мне за ними следить? Если бы мы плавали в одной воде и были бы какие-то рекорды, то, наверное, да. А в лыжных гонках сложно понять, посмотрев их по телевизору, быстрее они бегут на данный момент российских лыжников или медленнее. Вы никогда это не определите. Это невозможно.

— Кто на ваш взгляд теряет больше от отстранения: они без нас или мы без них?

— Конечно, мы теряем больше. В первую очередь каждому спортсмену сложно найти в себе силы, чтобы потихоньку не начать сдаваться. Безусловно каждый спортсмен тренируется, чтобы выступать на мировой арене. Без реальной конкуренции...

Хотя нам в этом году очень сильно повезло, потому что была хорошая конкуренция. Несмотря на то, что Серега готовился не так к этому сезону. Просто Устюгов бегал не все гонки, как делал Саша. Тем не менее, он давал хороший бой, что некогда было сидеть лидеру на завалинке. Хотя это не в Сашином стиле.

У девчонок жаль, что Степанова не смогла до конца сезона побороться так, как способна. Конечно, когда есть даже между двумя спортсменами конкуренция, она движет людей вперед.

И, конечно, материальная сторона. То, что мы платим лидерам здесь и что им платят там — это небо и земля.

— Повезет ли так еще на один год, что сохранится такая конкуренция?

— Конкуренция сохранится. А вы думаете, что все одним годом обойдется? – рассказала .