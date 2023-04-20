Елена Вяльбе: «Непряева и в этом году выиграла бы Кубок мира. Там особо не с кем соревноваться»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии Елена Вяльбе Сергей Устюгов Наталья Непряева Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе считает, что Наталья Непряева выиграла бы Кубок мира в этом сезоне.

— В этом сезоне вы часто говорили, что сильнейшие спортсмены выступают здесь, в России. Почему?

— А это разве не так?

— Как сравнить? Как понять, что Большунов сейчас сильнее Клэбо?

— Нет, это не потому что их сейчас надо сравнить, а потому что они и есть сильнейшие. Наталья Непряева в прошлом году выиграла общий зачет Кубка мира. Она бы и в этом его выиграла. Там особо не с кем соревноваться. Что касается Саши Большунова и Сереги Устюгова, то тоже все ясно и понятно. Наверное, наши результаты в Пекине говорили о себе.

— В этом сезоне на Кубке мира они были бы такими же высокими?

— А может быть еще выше. Для меня реально лучшие лыжники планеты находились в этом году в России. Эти Клэбо или еще кто-то меня вообще не волнуют. Вы не поверите, я до сих пор не знаю, кто Кубок мира выиграл ни у женщин, ни у мужчин. И знать не хочу! Даже не знаю, кто и сколько медалей на чемпионате мира выиграл. Реально.

— Надо же следить за конкурентами. Разве нет?

— А что мне за ними следить? Если бы мы плавали в одной воде и были бы какие-то рекорды, то, наверное, да. А в лыжных гонках сложно понять, посмотрев их по телевизору, быстрее они бегут на данный момент российских лыжников или медленнее. Вы никогда это не определите. Это невозможно.

— Кто на ваш взгляд теряет больше от отстранения: они без нас или мы без них?

— Конечно, мы теряем больше. В первую очередь каждому спортсмену сложно найти в себе силы, чтобы потихоньку не начать сдаваться. Безусловно каждый спортсмен тренируется, чтобы выступать на мировой арене. Без реальной конкуренции...

Хотя нам в этом году очень сильно повезло, потому что была хорошая конкуренция. Несмотря на то, что Серега готовился не так к этому сезону. Просто Устюгов бегал не все гонки, как делал Саша. Тем не менее, он давал хороший бой, что некогда было сидеть лидеру на завалинке. Хотя это не в Сашином стиле.

У девчонок жаль, что Степанова не смогла до конца сезона побороться так, как способна. Конечно, когда есть даже между двумя спортсменами конкуренция, она движет людей вперед.

И, конечно, материальная сторона. То, что мы платим лидерам здесь и что им платят там — это небо и земля.

— Повезет ли так еще на один год, что сохранится такая конкуренция?

— Конкуренция сохранится. А вы думаете, что все одним годом обойдется? – рассказала Вяльбе.

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26 комментариев

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masterdanila
Ответ Погладь кота
Сторона зла это xoxлoнaцизм. Который надо вытравить из здешней либерастни. Желательно расстрелами
с тебя начнем? не против?😀😀😀
+20
-1
+19
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Человек_Легенда
Блин, вот эта прекрасная позиция наших чиновниках во всех видах спорта "Да мы там всех одной левой, там не с кем соревноваться".
А на самом деле, когда выходим на площадку, отъезжаем в половине случаев. Не говорю конкретно про лыжи, там действительно все на порядок лучше, чем в командных видах, но "победоносная" риторика уже поднадоела
+22
-4
+18
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Сергей Сорока
Уважение к соперникам прям прёт. А потом удивляются, ой, а как же так вышло, а почему нас не любят!?
+7
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Real_v_dushe
Ответ Погладь кота
Сторона зла это xoxлoнaцизм. Который надо вытравить из здешней либерастни. Желательно расстрелами
Учитывая, сколько вы, любители чекизма, расстреливали до этого, то этот способ как-то не помог, зато доля населения в мире с 10% упала до 1,5% за 100 лет. И всё вам крови мало, вам надо видимо полностью уничтожить весь свой народ, ну и не только свой.
+4
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expertmer2020
Двоемыслие

Там не с кем соревноваться - но нам нужна конкуренция.
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JIEOMEC
да да да
вторая армия мира за три дня хотела выиграть
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Igor Vladimirov
Ответ Погладь кота
Сторона зла это xoxлoнaцизм. Который надо вытравить из здешней либерастни. Желательно расстрелами
Ой да не долго вам осталось "расстреливать". В 1916 или в 1989 никто и представить не мог что режиму остались считанные месяцы. Все прекрасно понимают, что скоро начнется в Украине и чем закончится и к каким последствиям приведет и для внутрироссийской политики тоже
+5
-2
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Варлампий Варлампий
Странное рассуждение для главы Федерации
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rumasta
Вяльбе и адекватность похоже, окончательно разошлись.
Ну и, при всем уважении к Наталье, ее результаты на КР никак не показывали, что она готова забирать КМ.
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Hardy
выиграла бы. и очень жаль, что ей и остальным кое-кто загубил карьеру.
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Liudmila Petrakova
Профессионализм, уважение к соперникам, адекватность... Печаль. А ведь великая спортсменка была
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imaxim
Ответ green4
еще один ципсошный. Покажи, кто там за 3 дня хотел выиграть? Сейчас наверное к ЕГЭ готовится, хотя может и не дорос?
Ты добровольцем записался уже?
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Igor Vladimirov
Комментарий удален пользователем
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imaxim
Ответ Hardy
выиграла бы. и очень жаль, что ей и остальным кое-кто загубил карьеру.
Устюгов готовый и здоровый к февралю проехал мимо ГС…да куча примеров. К сожалению
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imaxim
Ответ brig_Mercury
В части лыж, тоже сложно сказать, где будут наши после СВО. Пока норвежцы рвут жилы, чтобы доминировать на этапах и никого не пускать на пьедестал, а у мужчин и в десятку, здесь соревнования в более непринужденном формате. Хорошо Устюгов периодически прессует Большунова, это хоть как-то заставляет их двигаться вперед.
Вот да, Вяльбе очень повезло что Устюгов решил остаться. Он дополнительный раздражитель для всех
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brig_Mercury
Ответ Человек_Легенда
Блин, вот эта прекрасная позиция наших чиновниках во всех видах спорта "Да мы там всех одной левой, там не с кем соревноваться". А на самом деле, когда выходим на площадку, отъезжаем в половине случаев. Не говорю конкретно про лыжи, там действительно все на порядок лучше, чем в командных видах, но "победоносная" риторика уже поднадоела
В части лыж, тоже сложно сказать, где будут наши после СВО. Пока норвежцы рвут жилы, чтобы доминировать на этапах и никого не пускать на пьедестал, а у мужчин и в десятку, здесь соревнования в более непринужденном формате. Хорошо Устюгов периодически прессует Большунова, это хоть как-то заставляет их двигаться вперед.
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закрыт по беспределу
Ответ Igor Vladimirov
Ой да не долго вам осталось "расстреливать". В 1916 или в 1989 никто и представить не мог что режиму остались считанные месяцы. Все прекрасно понимают, что скоро начнется в Украине и чем закончится и к каким последствиям приведет и для внутрироссийской политики тоже
Не поделитесь?
Как-то очень уж неуютно себя чувствую.. в то время как "все прекрасно понимают".
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alklimov2018
Вяльбе недолюбливает Устюгова? Как-то ревностно отзывается о его успехах.
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Sevara Videos
Федерация рашистов ни с кем соревноваться права не имеет.
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Сергей Жарковский
Г- жа Вяльбе при всём уважении к вам это перебор! Считать результаты наших спортсменов наравне с мировыми, пока полная чушь!
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Андрей Собченко
Как-то нелогично. "Сильнейшие" спортсмены бегают на россии,а теряют от отстранения все равно больше руские
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masterdanila
мечты, мечты,... где ваша сладость?...😀😀😀
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