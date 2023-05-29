Матвеева о допинг-бане: «Чувствовала, как взглядом меня сверлили в затылок. Что было, то было, я перевернула эту страницу»

Теги Кубок мира допинг лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Наталья Матвеева сборная Норвегии сборная Норвегии жен Сергей Устюгов Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Лыжница Наталья Матвеева рассказала об отношении соперниц после дисквалификации за допинг.

В 2009-м спортсменка была отстранена на два года. Агентство «Весь спорт» сообщало, что в ее пробе нашли эритропоэтин.

– Помню первый Кубок мира после возвращения. Мы были в Шушене, там проводилась эстафета. Мы жили там в коттеджах.

Пошли в столовую, где собирались все сборные. Сидела с девчонками за столом: «Наташа, на нас весь зал смотрит». Я говорю: «Я знаю». Все оборачивались, они не верили, что я вернулась на Кубок мира. Как так вот? Девчонки мне потом сказали: «Мы с тобой больше за столом сидеть не будем», ха-ха. Я им так же в шутку: «Вот так вот, подружки еще, называется, бросаете меня».

На самом деле, я чувствовала, как взглядом меня сверлили в затылок, в спину. Многие не здоровались. После двух этапов, когда я заехала в тройку, я очень была удивлена, что даже норвежские тренеры подходили, поздравляли. И не только они подходили – многие.

– Вы не рассказывали свою историю, потому что не считали нужным?

– Да. Что было, то было. Я перевернула эту страницу. Перед чемпионатом мира в Лахти мы готовились в Шушене. Норвежский корреспондент – забыла, как зовут – брал интервью у Юльки Ступак, Сереги Устюгова. Взял и у меня.

Он начал задавать вопросы о прошлом. Я открыто с ним разговаривала, он удивился. Потом я сказала: «Я перевернула эту страницу, не будем копаться в грязном белье. Давай поговорим про будущее».

Я вообще спокойно к этому отношусь, потому что у вас – корреспондентов – такая работа. Вам надо чем-то зацепить аудиторию, чтоб читали, смотрели. Естественно, надо что-то откуда-то вытащить, вам за это платят, вы должны быть впереди всех. Я могу без проблем поговорить обо всем.

– В 2009-м агентство «Весь спорт» проводило расследование. Было выяснено, что препарат, который был обнаружен у вас и ряда биатлонистов, создал профессор Института общей генетики имени Н.И.Вавилова Сергей Курочкин. Он не считал, что препарат влияет на результаты. Правда ли, что на вскрытие пробы «В» он ездил вместе с вами в Монреаль?

– Да. Со мной летал туда прям профессор. Интересные они люди, конечно. Нас отправили туда с ним вдвоем. Мы были в Монреале три или четыре дня, не помню. Я только стояла, смотрела, а он разговаривал, потому что знал язык и все, что там происходило. У меня все было в тумане, – ответила лыжница.

Матвеева – серебряный призер чемпионата мира-2017 в командном спринте.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
evgeniy
А я думал, что Курочкин -миф.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
А что же они не говорили о допе Бьерген,и губной помаде Йохауг
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий