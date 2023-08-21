Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics

World Athletics не включила Ласицкене и Исинбаеву в топ самых влиятельных спортсменок.

Международная федерация легкой атлетики опубликовала топ-40 самых влиятельных легкоатлеток мира. В него не попала ни одна российская спортсменка.

В списке есть Валери Адамс, Тирунеш Дибаба, Стейси Драгила, Эллисон Феликс, Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, Сифан Хассан, Джанет Джепкосгеи, Каролина Клюфт, Стефка Костадинова, Бриттни Рис, Юлимар Рохас, Барбора Шпотакова, Анита Влодарчик и другие.

В списке не оказалось единственной трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту и трехкратной чемпионки мира и мировой рекордсменки в прыжках с шестом .