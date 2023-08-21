Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics

Теги Елена Исинбаева сборная России жен прыжки в высоту прыжки с шестом World Athletics (IAAF) Мария Ласицкене Легкая атлетика

World Athletics не включила Ласицкене и Исинбаеву в топ самых влиятельных спортсменок.

Международная федерация легкой атлетики опубликовала топ-40 самых влиятельных легкоатлеток мира. В него не попала ни одна российская спортсменка. 

В списке есть Валери Адамс, Тирунеш Дибаба, Стейси Драгила, Эллисон Феликс, Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, Сифан Хассан, Джанет Джепкосгеи, Каролина Клюфт, Стефка Костадинова, Бриттни Рис, Юлимар Рохас, Барбора Шпотакова, Анита Влодарчик и другие.

В списке не оказалось единственной трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и трехкратной чемпионки мира и мировой рекордсменки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой

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12 комментариев

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Always_sam
Это какая-то канарофобия!
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Клирик
Хоть бы список опубликовали. А то лень лезть смотреть.
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Космос
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Ответ Koulmann
Очевидно игнорирование, исходя из остального списка. Очень жаль, неприятное поведение. Сейчас же будут использовать пропагандисты и выдавать за тренд.
а почему бы не использовать если нацизм и русофобия - это скрепы запада? вот, очередное доказательство реальности русофобии, что вы либердуньё постоянно отрицаете
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Koulmann
Очевидно игнорирование, исходя из остального списка.
Очень жаль, неприятное поведение. Сейчас же будут использовать пропагандисты и выдавать за тренд.
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shahmur
Номинальное влияние просто
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Bayern2004
"Спорт -вне политики!"(с)
Не то слово!!!
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SummanenaFanat
бред, не может такого быть. Особенно Елена не может не входить в подобный список.
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Koulmann
Ответ Sakurachan
А они должны были быть в списке что ли?..
Ну если есть Стэйси Драгила, а нет Исинбаевой.
Хотя мировая рекордсменка в прыжках высоту Стефка Костадинова есть.

В общем, немного попахивает рейтинг.
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Космос
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Koulmann
Ну если есть Стэйси Драгила, а нет Исинбаевой. Хотя мировая рекордсменка в прыжках высоту Стефка Костадинова есть. В общем, немного попахивает рейтинг.
не попахивает, а воняет западным нацизмом, хотя эта вонь как запах роз для либердунья
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Космос
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sakurachan
А они должны были быть в списке что ли?..
ты в курсе что мультиаккаунтинг запрещен правилами спортса?
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Adeen
Ответ Koulmann
Очевидно игнорирование, исходя из остального списка. Очень жаль, неприятное поведение. Сейчас же будут использовать пропагандисты и выдавать за тренд.
Кто там в соседней теме укорял человека, что он политику в комментарии к спортивным новостям примешиаает? :)
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