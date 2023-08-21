Исинбаева и Ласицкене не вошли в список самых влиятельных легкоатлеток мира по версии World Athletics
World Athletics не включила Ласицкене и Исинбаеву в топ самых влиятельных спортсменок.
Международная федерация легкой атлетики опубликовала топ-40 самых влиятельных легкоатлеток мира. В него не попала ни одна российская спортсменка.
В списке есть Валери Адамс, Тирунеш Дибаба, Стейси Драгила, Эллисон Феликс, Шелли-Энн Фрэйзер-Прайс, Сифан Хассан, Джанет Джепкосгеи, Каролина Клюфт, Стефка Костадинова, Бриттни Рис, Юлимар Рохас, Барбора Шпотакова, Анита Влодарчик и другие.
В списке не оказалось единственной трехкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене и трехкратной чемпионки мира и мировой рекордсменки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой.
Очень жаль, неприятное поведение. Сейчас же будут использовать пропагандисты и выдавать за тренд.
Не то слово!!!
Хотя мировая рекордсменка в прыжках высоту Стефка Костадинова есть.
В общем, немного попахивает рейтинг.