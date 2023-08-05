Евгений Дементьев: «Тот факт, что Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам остался почти без медалей, – это не критично. Он со своими задачами справился»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев чемпионат России лыжероллеры Сергей Устюгов Лыжи

Евгений Дементьев высказался о подготовке лыжника Сергея Устюгова к сезону.

Ранее Устюгов выступил на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, где завоевал золото в эстафете и серебро в спринте на 200 метров.

«Тот факт, что Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам остался почти без медалей, – это не критично. Он со своими задачами справился. Его подготовка к предстоящему сезону, насколько я знаю, идет оптимально.

То, что у него в гонках не получилось, значит, он на определенном «загрузе», это и объемные работы, и четырехчасовые тренировки. Основная подготовка и старты еще впереди», – сказал глава Федерации лыжных гонок Югры.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
напомните, а какие у наших спортсменов сейчас задачи?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий