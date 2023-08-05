Евгений Дементьев: «Тот факт, что Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам остался почти без медалей, – это не критично. Он со своими задачами справился»

Евгений Дементьев высказался о подготовке лыжника Сергея Устюгова к сезону.

Ранее Устюгов выступил на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске, где завоевал золото в эстафете и серебро в спринте на 200 метров.

«Тот факт, что Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам остался почти без медалей, – это не критично. Он со своими задачами справился. Его подготовка к предстоящему сезону, насколько я знаю, идет оптимально.

То, что у него в гонках не получилось, значит, он на определенном «загрузе», это и объемные работы, и четырехчасовые тренировки. Основная подготовка и старты еще впереди», – сказал глава Федерации лыжных гонок Югры.