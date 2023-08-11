Александр Панжинский: «Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе. Многие виды спорта могут пойти по пути клубов»
Александр Панжинский считает, что олимпийский спорт изживает себя.
«В лыжных гонках, биатлоне мы должны думать, чтобы вернуться на международную арену вообще, а не только об Олимпиаде. Спортсмены участвуют в разных соревнованиях, в том числе и коммерческих.
Недавно прошел лыжероллерный чемпионат России, в Карелии прошли соревнования тоже, в Малиновке. А если мы еще и будем их качественно подавать? Российские лыжники – качественные спортсмены, за которым следят и иностранцы.
В Эстонии должен был состояться ЧМ по лыжероллерам, но там отказались из‑за финансов. Эстонский Отепя долгое время оплачивали российские спортсмены: номера, проживание, делали финансовые вливания. Теперь они не могут проводить турниры.
Йоханнес Клэбо никак не может договориться с норвежской лыжной федерацией, он может уйти в коммерческие старты. В одну из коммерческих лиг пришел Петтер Нортуг. С такими лигами нам будет проще договориться. У нас есть своя команда, есть возможность сделать что‑то на нейтральной территории. Пригласить 15-20 лыжников со всего мира мы можем.
Олимпийский спорт изживает себя, МОК (Международный олимпийский комитет) в том числе. Многие виды спорта, слабые и неуверенно стоящие на ногах, могут пойти по пути клубов. Политикам будет сложнее провоцировать», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.
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Раздали методички..
Так и представил: Национальная Гребельная Лига, Национальная Тяжелоатлетическая Ассоциация.
только вот дискредитация и клевета не сделает одного хуже, а другого лучше
Речь про лыжные виды спорта, которые сейчас очевидно в упадке. И интерес к ним продолжает падать