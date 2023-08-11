Александр Панжинский: «Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе. Многие виды спорта могут пойти по пути клубов»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России МОК Петтер Нортуг Александр Панжинский лыжероллеры чемпионат мира (лыжероллеры) Политика Йоханнес Клэбо Лыжи

Александр Панжинский считает, что олимпийский спорт изживает себя.

«В лыжных гонках, биатлоне мы должны думать, чтобы вернуться на международную арену вообще, а не только об Олимпиаде. Спортсмены участвуют в разных соревнованиях, в том числе и коммерческих.

Недавно прошел лыжероллерный чемпионат России, в Карелии прошли соревнования тоже, в Малиновке. А если мы еще и будем их качественно подавать? Российские лыжники – качественные спортсмены, за которым следят и иностранцы.

В Эстонии должен был состояться ЧМ по лыжероллерам, но там отказались из‑за финансов. Эстонский Отепя долгое время оплачивали российские спортсмены: номера, проживание, делали финансовые вливания. Теперь они не могут проводить турниры.

Йоханнес Клэбо никак не может договориться с норвежской лыжной федерацией, он может уйти в коммерческие старты. В одну из коммерческих лиг пришел Петтер Нортуг. С такими лигами нам будет проще договориться. У нас есть своя команда, есть возможность сделать что‑то на нейтральной территории. Пригласить 15-20 лыжников со всего мира мы можем.

Олимпийский спорт изживает себя, МОК (Международный олимпийский комитет) в том числе. Многие виды спорта, слабые и неуверенно стоящие на ногах, могут пойти по пути клубов. Политикам будет сложнее провоцировать», – сказал серебряный призер Олимпиады-2010 по лыжным гонкам.

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29 комментариев

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арап Петра Великого
Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе.
----------------
Раздали методички..
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Melnikov1968
Олимпийский спорт изживает себя в принципе или только потому, что Россия не принимает участие в международных стартах? Нормально наша команда участвовала в ЗОИ в Пекине и никто не выступал с подобными заявлениями. Прошло 1,5 года и вдруг Олимпийский спорт стал умирать. Бред. Уверен, участвуй мы сейчас в международных сореновнованиях, никто бы и слова не сказал.
+17
0
+17
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Алексей Агеев
"Европа замерзнет зимой, а доллар - мыльный пузырь", - добавил Панжинский.
+19
-2
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Yan D
Когда вы говорите, товарищ Панжинский, впечатление такое, что вы бредите🤷‍♂️
+11
-3
+8
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Федя Букин
Лыжероллеры в Малиновке, чем не замена ОИ, м? Шах и мат
+8
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Beloded2007
"Рубль тоже изживает себя", - добавил Панжинский.
+6
0
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Алексей Агеев
Если серьезно, то половина олимпийских видов спорта типа стрельбы из лука, фехтования или какой-нибудь гребли на байдарках никогда не были финансово успешными и массово востребованными. Но при этом олимпийское движение как-то не развалилось за 100 лет, а только окрепло в плане финансов, спонсоров и аудитории Игр. Жаль, что товарищ Панжинский про это не в курсе.
+6
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+6
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Alex Zzz
физкультура норм тема
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простокрокодил
Ответ Batt Monner
Как же они извращаются, только чтоб не признавать, что им очень обидно от бойкота в спорте
Им не от бойкота обидно, им обидно, что нахаляву на Олимпиаду не съездить. Если бы им командировочные закрыли в независимости, то молчали бы в тряпочку.
+3
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Batt Monner
Как же они извращаются, только чтоб не признавать, что им очень обидно от бойкота в спорте
+3
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Marsel Bannerpilot
"а если мы их ещё начнём и качественно подавать?" - мистер панжинский вы давно живёте в России?
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Рус Киссенжер
дайте ему орден какой нибудь.
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Bobby Clarke
"Многие виды спорта, слабые и неуверенно стоящие на ногах, могут пойти по пути клубов".

Так и представил: Национальная Гребельная Лига, Национальная Тяжелоатлетическая Ассоциация.
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Анатолий Антонов
Кто этот сказочный персонаж? Реально не знаю такого чудака. Депутат?
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Ajvengo
А, ну да, ну да, зелен виноград, не больно-то и хотелось.
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avcgloronalduMU
теперь БРИКС, игры дружбы и тд?
только вот дискредитация и клевета не сделает одного хуже, а другого лучше
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Ajvengo
Как ни крути, но спорт так и будет соцлифтом для мигрантов и бедноты и в сша, и в бразилии с африкой, в странах европы. Плюс ЕК и североамериканские лиги умеют развиваться. Так что ни фига ничего не развалится.
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Лужин
Так вас и в клубном спорте никто видеть не хочет.
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Анатолий Антонов
Ответ Alex Zzz
физкультура норм тема
Нормы ГТО
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Регион-36
Ответ арап Петра Великого
Олимпийский спорт изживает себя, МОК в том числе. ---------------- Раздали методички..
где то в футболе, где футбол на ОИ всегда смех вызывал, хоккее ( НХЛ ) баскетболе ( НБА ) может так оно и есть, всем положить на эти ОИ, но только не в лыжах, о которых только и вспоминают на ОИ и иногда на ЧМ.
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Onix21
Ответ Melnikov1968
Олимпийский спорт изживает себя в принципе или только потому, что Россия не принимает участие в международных стартах? Нормально наша команда участвовала в ЗОИ в Пекине и никто не выступал с подобными заявлениями. Прошло 1,5 года и вдруг Олимпийский спорт стал умирать. Бред. Уверен, участвуй мы сейчас в международных сореновнованиях, никто бы и слова не сказал.
А читать ты будешь? Или только по методичке шпарить?
Речь про лыжные виды спорта, которые сейчас очевидно в упадке. И интерес к ним продолжает падать
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Анатолий Антонов
Ответ Рус Киссенжер
дайте ему орден какой нибудь.
Дружбы народов 3 степени
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Анатолий Антонов
Ответ Алексей Агеев
"Европа замерзнет зимой, а доллар - мыльный пузырь", - добавил Панжинский.
И Америке п... да! - выругался Панжинский, думая, что микрофон выключен
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