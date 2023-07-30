Устюгов о 16-м месте в масс-старте: «Гонкой в целом доволен. Я маленько очкун, боялся всех этих перестроений на спуске»
Сергей Устюгов высказался о 16-м месте в масс-старте на 30 км на чемпионате России.
«Вот и закончилась гонка. Смотрели? Порадуемся все вместе за Рифата Сафиуллина и за Андрюху Краснова – наконец-то ему удалось стать чемпионом России.
Ну а я гонкой в целом доволен, развил свой максимальный пульс в 207 ударов. Конечно, на финишной части могу себя еще раскручивать, этим я доволен.
По гонке – все это быстро, прикольно, но я маленько очкун, ха-ха. Боялся всех этих перестроений на спуске, ребятам говорил – не толкайте меня в палку, я и так боюсь», – сказал лыжник в телеграм-канале.
Лыжероллеры. Чемпионат России. Краснов выиграл масс-старт на 30 км свободным стилем, Устюгов – 16-й
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