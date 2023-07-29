Лыжероллеры. Чемпионат России. Воронин и Лукашова победили в коньковом спринте, Устюгов – 2-й

Дмитрий Воронин и Виктория Лукашова победили в спринтах на чемпионате России по лыжероллерам.

Лыжероллеры

Чемпионат России

Ханты-Мансийск

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Дмитрий Воронин

2. Сергей Устюгов

3. Иван Жилинский

4. Павел Макаров

5. Павел Лосев

6. Константин Климушин

Женщины

1. Виктория Лукашова

2. Екатерина Кипяткова

3. Наталья Матвеева

4. Ольга Летучева

5. Мария Попова

6. Екатерина Попова