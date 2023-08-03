Лыжероллеры. Blink. Нисканен, Гульберг, Крюгер, Масгрэйв, Халварссон, Пеллегрино, Новак, Петтер Нортуг пробегут классический масс-старт на 50 км
3 августа в рамках лыжероллерного фестиваля Blink пройдет классический масс-старт на 50 км.
Лыжероллеры
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Blink Classics, 50 км, масс-старт
Мужчины
Начало – 19:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
2. Пол Гульберг (Норвегия)
4. Шюр Рете (Норвегия)
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)
6. Макс Новак (Швеция)
7. Ииво Нисканен (Финляндия)
8. Федерико Пеллегрино (Италия)
10. Калле Халварссон (Швеция)
11. Франческо де Фабиани (Италия)
45. Алвар Мюльбак (Швеция)
50. Петтер Нортуг (Норвегия)
Полный старт-лист – здесь.
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