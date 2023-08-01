Blink. Lysebotn Opp. Крюгер, Халварссон, Долль, Реес, Пидручный пробегут гонку в гору
2 августа на лыжероллерном фестивале Blink спортсмены выступят в забеге в гору.
Лыжероллеры
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км
Мужчины
Начало – 16:30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
2. Калле Халварссон (Швеция)
3. Бенедикт Долль (Германия)
4. Эрик Руше (Швеция)
6. Роман Реес (Германия)
9. Дмитрий Пидручный (Украина)
10. Густав Берглунд (Швеция)
12. Юстус Штрелов (Германия)
15. Давид Цобель (Германия)
18. Йоханнес Кюн (Германия)
21. Лукас Фрацшер (Германия)
24. Филипп Хорн (Германия)
30. Мартин Невланн (Норвегия)
31. Алвар Мюльбак (Швеция)
Полный старт-лист – здесь.
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