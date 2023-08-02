Blink. Lysebotn Opp. Шлинн и Масгрэйв победили в забегах в гору дабл-полингом, Нисканен – 3-й, Петтер Нортуг – 25-й
Астри Ойре Шлинн и Эндрю Масгрэйв выиграли забеги в гору дабл-полингом на фестивале Blink.
Лыжероллеры
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, дабл-полинг
Женщины
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 36,43
2. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1,09
3. Эмилие Флетен (Норвегия) – 1,31
4. Каролина Хеденстрем (Швеция) – 1,51
5. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 3,35
6. Ида Даль (Швеция) – 4,07
Мужчины
1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 31,18
2. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) – 0,22
3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 0,28...
13. Крис Андре Йесперсен (Норвегия) – 1,51...
20. Макс Новак (Швеция) – 2,28...
25. Петтер Нортуг (Норвегия) – 3,10
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