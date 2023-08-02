Blink. Lysebotn Opp. Шлинн и Масгрэйв победили в забегах в гору дабл-полингом, Нисканен – 3-й, Петтер Нортуг – 25-й

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Астри Ойре Шлинн и Эндрю Масгрэйв выиграли забеги в гору дабл-полингом на фестивале Blink.

Лыжероллеры

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км, дабл-полинг

Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 36,43

2. Анникен Йерде Алнес (Норвегия) – 1,09

3. Эмилие Флетен (Норвегия) – 1,31

4. Каролина Хеденстрем (Швеция) – 1,51

5. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 3,35

6. Ида Даль (Швеция) – 4,07

Мужчины

1. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 31,18

2. Эйрик Свердруп Аугдаль (Норвегия) – 0,22

3. Ииво Нисканен (Финляндия) – 0,28...

13. Крис Андре Йесперсен (Норвегия) – 1,51...

20. Макс Новак (Швеция) – 2,28...

25. Петтер Нортуг (Норвегия) – 3,10

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