Лыжероллеры. Blink. Андерссон, Штадлобер, Шлинн, Лотта Венг, Семскар, Даль выступят в классическом масс-старте на 50 км

Теги результаты сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Италии жен Blink сборная Австрии жен лыжероллеры Тереза Штадлобер Эбба Андерссон Лотта Венг Астрид Ойре Шлинн Патриция Эйдука Ида Даль Катерина Ганц Силье Теодорсен сборная Латвии жен Франческа Франки Лыжи

3 августа в рамках лыжероллерного фестиваля Blink пройдет классический масс-старт на 50 км.

Лыжероллеры

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Blink Classics, 50 км, масс-старт

Женщины

Начало – 19:45 по московскому времени.

Старт-лист

1. Эбба Андерссон (Швеция)

2. Тереза Штадлобер (Австрия)

3. Астри Ойре Шлинн (Норвегия)

4. Силье Теодорсен (Норвегия)

5. Лотта Венг (Норвегия)

6. Линн Семскар (Швеция)

7. Патриция Эйдука (Латвия)

8. София Лаукли (США)

11. Ида Даль (Швеция)

13. Катерина Ганц (Италия)

14. Франческа Франки (Италия)

Полный старт-лист – здесь.

Программа фестиваля Blink-2023

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эйдука симпатичная сестричка, будет за кого поболеть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий