Лыжероллеры. Blink. Андерссон, Штадлобер, Шлинн, Лотта Венг, Семскар, Даль выступят в классическом масс-старте на 50 км
3 августа в рамках лыжероллерного фестиваля Blink пройдет классический масс-старт на 50 км.
Лыжероллеры
Blink-2023
Саннес, Норвегия
Blink Classics, 50 км, масс-старт
Женщины
Начало – 19:45 по московскому времени.
Старт-лист
1. Эбба Андерссон (Швеция)
2. Тереза Штадлобер (Австрия)
3. Астри Ойре Шлинн (Норвегия)
4. Силье Теодорсен (Норвегия)
5. Лотта Венг (Норвегия)
6. Линн Семскар (Швеция)
7. Патриция Эйдука (Латвия)
8. София Лаукли (США)
11. Ида Даль (Швеция)
13. Катерина Ганц (Италия)
14. Франческа Франки (Италия)
Полный старт-лист – здесь.
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