Программа фестиваля Blink-2023
Со 2 по 5 августа пройдет турнир по летнему биатлону и лыжероллерам Blink.
Blink-2023
Саннес, Норвегия
2 августа
Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км
13.15 Женщины
15.00 Дабл-полинг, женщины и мужчины
16.30 Мужчины
3 августа
19.45 Blink Classics, 50 км, женщины и мужчины
4 августа
16.30 – 16.50 Лыжероллеры: пролог, мужчины
16.55 – 17.50 Биатлон: стрелковая дуэль, женщины и мужчины
18.10 – 19.25 Биатлон: квалификация суперспринта, женщины и мужчины
19.25 – 19.55 Лыжероллеры: 10 км, масс-старт, женщины
19.55 – 20.45 Биатлон: финалы суперспринта, женщины и мужчины
20.45 – 21.25 Лыжероллеры: 15 км, масс-старт, мужчины
5 августа
16.20 – 16.40 Лыжероллеры: пролог, мужчины
16.45 – 18.37 Биатлон: четвертьфиналы масс-старта, женщины и мужчины
18.44 – 20.20 Лыжероллеры: четвертьфиналы и полуфиналы спринта, женщины и мужчины
20.22 – 21.08 Биатлон: полуфиналы масс-старта, женщины и мужчины
21.10 – 21.23 Лыжероллеры: финалы спринта, женщины и мужчины
21.25 – 22.05 Биатлон: финалы масс-старта, женщины и мужчины
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Чтобы такое же замутить нужны многолетние традиции и зрительский интерес с полноценной фестивальной программой (не только лыжи).