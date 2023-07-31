Программа фестиваля Blink-2023

Со 2 по 5 августа пройдет турнир по летнему биатлону и лыжероллерам Blink.

Blink-2023

Саннес, Норвегия

2 августа

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

13.15 Женщины

15.00 Дабл-полинг, женщины и мужчины

16.30 Мужчины

3 августа

19.45 Blink Classics, 50 км, женщины и мужчины

4 августа

16.30 – 16.50 Лыжероллеры: пролог, мужчины

16.55 – 17.50 Биатлон: стрелковая дуэль, женщины и мужчины

18.10 – 19.25 Биатлон: квалификация суперспринта, женщины и мужчины

19.25 – 19.55 Лыжероллеры: 10 км, масс-старт, женщины

19.55 – 20.45 Биатлон: финалы суперспринта, женщины и мужчины

20.45 – 21.25 Лыжероллеры: 15 км, масс-старт, мужчины

5 августа

16.20 – 16.40 Лыжероллеры: пролог, мужчины

16.45 – 18.37 Биатлон: четвертьфиналы масс-старта, женщины и мужчины

18.44 – 20.20 Лыжероллеры: четвертьфиналы и полуфиналы спринта, женщины и мужчины

20.22 – 21.08 Биатлон: полуфиналы масс-старта, женщины и мужчины

21.10 – 21.23 Лыжероллеры: финалы спринта, женщины и мужчины

21.25 – 22.05 Биатлон: финалы масс-старта, женщины и мужчины

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.