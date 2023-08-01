Blink. Lysebotn Opp. Андерссон, Остберг, Штадлобер, Лаукли, Фоссесхолм выступят в забеге в гору

2 августа на лыжероллерном фестивале Blink спортсменки выступят в забеге в гору.

Лыжероллеры

Blink-2023

Саннес, Норвегия

Lysebotn Opp, забег в гору, 7,5 км

Женщины

Начало – 13:15 по московскому времени.

Старт-лист

1. (Швеция)

2. Остберг (Норвегия)

3. (Австрия)

4. Силье Теодорсен (Норвегия)

5. Патриция Эйдука (Латвия)

6. Хелене Марие (Норвегия)

7. Катержина Янатова (Чехия)

8. Ханна Кебингер (Германия)

9. София Лаукли (США)

10. Эва Уревц (Словения)

11. (Германия)

12. Катерина Ганц (Италия)

13. Франческа Франки (Италия)

14. Янина Хеттих-Вальц (Германия)

20. Селина Гротиан (Германия)

23. Эмили Калкенберг (Норвегия)

26. Юлиане Фрювирт (Германия)

29. Каролине Эрдал (Норвегия)

31. Марен Киркеэйде (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

Программа фестиваля Blink-2023