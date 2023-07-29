Наталья Непряева: «Немного не согласна с Вяльбе, что у меня нет соперниц, она льстит мне. Зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Елена Вяльбе Наталья Непряева Татьяна Сорина (Алешина) Вероника Степанова Лыжи

Наталья Непряева считает, что у нее есть соперницы в сборной.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльба назвала главной проблемой тот факт, что у Непряевой нет конкурентов в России.

«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом.

И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же Вероника Степанова во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки.

Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», – рассказала Непряева.

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