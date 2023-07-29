Наталья Непряева: «Немного не согласна с Вяльбе, что у меня нет соперниц, она льстит мне. Зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная»
Наталья Непряева считает, что у нее есть соперницы в сборной.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльба назвала главной проблемой тот факт, что у Непряевой нет конкурентов в России.
«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом.
И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же Вероника Степанова во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки.
Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», – рассказала Непряева.
Комментарии