Наталья Непряева: «Немного не согласна с Вяльбе, что у меня нет соперниц, она льстит мне. Зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная»

Наталья Непряева считает, что у нее есть соперницы в сборной.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) назвала главной проблемой тот факт, что у нет конкурентов в России.

«Елена Валерьевна льстит мне, конечно, но я стараюсь не думать об этом.

И вообще, я немножко с ней не согласна, потому что действительно девочки есть, и та же во многих гонках навязывает серьезную борьбу, и остальные девчонки.

Сейчас вернется Таня Сорина, я думаю, что зимой будет более чем хорошая конкуренция, достойная», – рассказала Непряева.