Дмитрий Губерниев: «Могу только поддержать Вяльбе в попытках взбодрить лыжниц, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Елена Вяльбе Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Дмитрий Губерниев оценил мнение о том, что у Натальи Непряевой нет конкурентов в России.

Об этом сегодня сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Самая большая проблема как в женских лыжах, так как и в мужских, это то, что мы нигде не выступаем. То, что Непряева — сильнейшая в стране и, по большому счету, у нее действительно нет конкурентов, я согласен. Но тут не нужно быть Капитаном Очевидность, и так все понятно.

Мне кажется, что слова моей подруги Елены Валерьевны Вяльбе, с которой мы продолжаем бок о бок трудиться во славу российских лыж, должны взбудоражить всех остальных. Это прекрасные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в попытках взбодрить других лыжниц, начиная со Степановой, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером.

Нам нужна конкуренция. Мы ее видели у мужчин. Да, пускай Александр Большунов был моментами не в самой лучшей форме, а Сергей Устюгов — напротив. Конкуренция всегда нужна. Очень надеюсь, что у Непряевой в грядущем сезоне появятся соперницы. Но это не самая главная проблема. Самая главная — мы нигде не выступаем.

Находясь в Казани на плавании, безумно скучаю по лыжам. Вне всякого сомнения, зимой продолжу радовать телезрителей прекрасными репортажами с лыжных гонок и плодотворным общением с Еленой Валерьевной, которая всегда рада меня видеть. Каждый раз, когда мы встречаемся, ее теплые глаза, широкая улыбка и красивое лицо подтверждают мои выводы», – рассказал Губерниев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий