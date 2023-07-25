Дмитрий Губерниев: «Могу только поддержать Вяльбе в попытках взбодрить лыжниц, чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером»

Дмитрий Губерниев оценил мнение о том, что у Натальи Непряевой нет конкурентов в России.

Об этом сегодня сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) .

«Самая большая проблема как в женских лыжах, так как и в мужских, это то, что мы нигде не выступаем. То, что — сильнейшая в стране и, по большому счету, у нее действительно нет конкурентов, я согласен. Но тут не нужно быть Капитаном Очевидность, и так все понятно.

Мне кажется, что слова моей подруги Елены Валерьевны Вяльбе, с которой мы продолжаем бок о бок трудиться во славу российских лыж, должны взбудоражить всех остальных. Это прекрасные слова для мотивации. Я могу только поддержать Елену Валерьевну в попытках взбодрить других лыжниц, начиная со , чтобы Непряева перестала себя чувствовать одиноким лидером.

Нам нужна конкуренция. Мы ее видели у мужчин. Да, пускай Александр Большунов был моментами не в самой лучшей форме, а Сергей Устюгов — напротив. Конкуренция всегда нужна. Очень надеюсь, что у Непряевой в грядущем сезоне появятся соперницы. Но это не самая главная проблема. Самая главная — мы нигде не выступаем.

Находясь в Казани на плавании, безумно скучаю по лыжам. Вне всякого сомнения, зимой продолжу радовать телезрителей прекрасными репортажами с лыжных гонок и плодотворным общением с Еленой Валерьевной, которая всегда рада меня видеть. Каждый раз, когда мы встречаемся, ее теплые глаза, широкая улыбка и красивое лицо подтверждают мои выводы», – рассказал .