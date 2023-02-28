Елена Вяльбе: «Степанова никогда не стесняется в своих высказываниях. Это ее стиль, чтобы соперники были «убиты» до того, как выйдут на старт»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Анфиса Резцова Елена Вяльбе Наталья Непряева Вероника Степанова Чемпионские высоты Лыжи

Елена Вяльбе рассказала о мотивации Вероники Степановой.

Сегодня Степанова победила в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты». 

«Вероника очень талантливая, и мне хочется, чтобы она раскрыла себя на 100%. Что касается ее мотивации, то это все индивидуально.

Спортсмену без цели очень сложно. Если ты не хочешь обыграть лидера, то тогда на фига ты вообще на старт выходишь? Вероника никогда не стесняется в своих высказываниях. Это ее стиль, чтобы соперники читали и были «убиты» до того, как выйдут на старт.

Таким часто пользовалась раньше Анфиса Резцова. Она подходила к спортсменам перед стартом и говорила: «Ну что, получишь сегодня от меня полминуты!» Это было в стартовом городке, и на многих это действовало негативно.

Вероника приехала сюда в не самой лучшей форме, при этом сегодня было видно, что Наталья Непряева перебрала в командной эстафете, она драла там жилы.

Я рада, что Вероника сегодня стоит на первом месте, ей как лыжнице, которая неоднократно обыгрывала лидеров и потом находилась за десяткой, был важен какой-то суперпозитив, чтобы снова поверить в себя. С ее характером это все логично», – сказала Вяльбе.  

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6 комментариев

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Booligan
Да многие утонули в свежей каше просто, на катухе была бы ваша Степанова на 6-7 месте, где и есть её текущий уровень
+2
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Vasily Ivanov
Резцова бегала на допинге( по ее собственному признанию) ...она могла бы и 5 минут преимущества " заряжать "...
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Ден Денчиков
убиты чем? кринжом?
+1
0
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Konstantin Zagainov
Ответ Klen2005
Елена верна себе. Похвалила Веронику, и подзатыльник дала.
Ну и нормально. Рабочая атмосфера. И хорошо, что ЕленВалерьевна признает право Степановой на такой стиль общения с прессой, если та даёт результат.
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Klen2005
Елена верна себе. Похвалила Веронику, и подзатыльник дала.
+3
-1
+2
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Hardy
убиты приступом смеха?
+4
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+2
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