Елена Вяльбе: «Степанова никогда не стесняется в своих высказываниях. Это ее стиль, чтобы соперники были «убиты» до того, как выйдут на старт»

рассказала о мотивации .

Сегодня Степанова победила в коньковой гонке с раздельным стартом на 10 км на соревнованиях «Чемпионские высоты».

«Вероника очень талантливая, и мне хочется, чтобы она раскрыла себя на 100%. Что касается ее мотивации, то это все индивидуально.

Спортсмену без цели очень сложно. Если ты не хочешь обыграть лидера, то тогда на фига ты вообще на старт выходишь? Вероника никогда не стесняется в своих высказываниях. Это ее стиль, чтобы соперники читали и были «убиты» до того, как выйдут на старт.

Таким часто пользовалась раньше Анфиса Резцова. Она подходила к спортсменам перед стартом и говорила: «Ну что, получишь сегодня от меня полминуты!» Это было в стартовом городке, и на многих это действовало негативно.

Вероника приехала сюда в не самой лучшей форме, при этом сегодня было видно, что перебрала в командной эстафете, она драла там жилы.

Я рада, что Вероника сегодня стоит на первом месте, ей как лыжнице, которая неоднократно обыгрывала лидеров и потом находилась за десяткой, был важен какой-то суперпозитив, чтобы снова поверить в себя. С ее характером это все логично», – сказала Вяльбе.