Дмитрий Губерниев: «Архангельская область в лучших традициях «Зенита» скупает очень хороших лыжников, а в Вологде лыжи будут умирать»

Дмитрий Губерниев высказался о том, что сильные лыжники переходят в Архангельскую область.

Ранее стало известно, что этот регион будут представлять Алексей Червоткин, , , Мария Истомина и .

«Как у каждой медали, в данном случае есть две стороны. С одной стороны, можно приветствовать усилия Архангельской области. Она сейчас в лучших традициях футбольного «Зенита» скупает очень хороших лыжников, создает условия, платит достойные деньги.

Но вот Пеклецова ушла в Архангельск, а она могла быть флагманом Вологодской области, где ни черта нет для развития лыжных гонок. В Вологде, получается, лыжи будут умирать.

За такими громкими именами, как , Степанова, будет ли Архангельская область воспитывать своих звезд? Все ли там в порядке с секциями, идут ли дети заниматься лыжными гонками, есть ли условия для занятий спортом? Хватает ли денег у регионального бюджета для развития детско‑юношеских лыж? Если да, то я двумя руками за.

Важно, чтобы переход Степановой, Пеклецовой, Коростелева был толчком к развитию детско‑юношеского спорта в Архангельской области. Мы знаем, насколько большое внимание уделяет молодежи «Зенит», флагман российского футбола. Работает прекрасная школа, Андрей Аршавин трудится, и это можно только приветствовать.

Можно погоревать еще и потому, что регионы отпускают своих лыжников‑звезд и не создают им соответствующие условия, хотя бы немного похожие на те, что есть в Архангельск», – сказал Губерниев.