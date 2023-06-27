Дмитрий Губерниев: «Архангельская область в лучших традициях «Зенита» скупает очень хороших лыжников, а в Вологде лыжи будут умирать»

Теги Зенит лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Наталья Непряева Александр Большунов Вероника Степанова Савелий Коростелев Алина Пеклецова Лыжи

Дмитрий Губерниев высказался о том, что сильные лыжники переходят в Архангельскую область.

Ранее стало известно, что этот регион будут представлять Алексей Червоткин, Савелий КоростелевВероника Степанова, Мария Истомина и Алина Пеклецова.

«Как у каждой медали, в данном случае есть две стороны. С одной стороны, можно приветствовать усилия Архангельской области. Она сейчас в лучших традициях футбольного «Зенита» скупает очень хороших лыжников, создает условия, платит достойные деньги.

Но вот Пеклецова ушла в Архангельск, а она могла быть флагманом Вологодской области, где ни черта нет для развития лыжных гонок. В Вологде, получается, лыжи будут умирать.

За такими громкими именами, как Непряева, Степанова, Большунов будет ли Архангельская область воспитывать своих звезд? Все ли там в порядке с секциями, идут ли дети заниматься лыжными гонками, есть ли условия для занятий спортом? Хватает ли денег у регионального бюджета для развития детско‑юношеских лыж? Если да, то я двумя руками за.

Важно, чтобы переход Степановой, Пеклецовой, Коростелева был толчком к развитию детско‑юношеского спорта в Архангельской области. Мы знаем, насколько большое внимание уделяет молодежи «Зенит», флагман российского футбола. Работает прекрасная школа, Андрей Аршавин трудится, и это можно только приветствовать.

Можно погоревать еще и потому, что регионы отпускают своих лыжников‑звезд и не создают им соответствующие условия, хотя бы немного похожие на те, что есть в Архангельск», – сказал Губерниев.

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5 комментариев

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Дмитрий9779
А когда Зенит последний раз скупал очень хороших лыжников?😁
+8
-1
+7
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gsomeer
Ответ Дмитрий9779
А когда Зенит последний раз скупал очень хороших лыжников?😁
жиркова, если вспомнить из последних
+4
0
+4
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Назар Игорь
Ещё один свихнулся на почве зенитоненавистничества.
+3
-1
+2
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La Crosse Bobcats
ну да, тяжела ноша самого популярного клуба России - всякие нон-факторы так и норовят за наш счет хайпануть PoroSad PoroSad
0
0
0
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Фантом
Ответ gsomeer
жиркова, если вспомнить из последних
Увы, но нет. Жирков пришел в "Зенит" свободным агентом.
+1
-1
0
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