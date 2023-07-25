Юрий Бородавко: «Хотелось бы, чтобы в России были спортсменки более высокого уровня, которые могли бы заставить Непряеву работать на 100%»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Наталья Непряева Вероника Степанова Лыжи

Юрий Бородавко считает, что у Натальи Непряевой есть конкуренция в России.

«Конкуренция у Натальи есть. На отдельных дистанциях Вероника Степанова неплохо выступает, в спринтах есть девочки, способные навязать борьбу.

Конечно, хотелось бы, чтобы были спортсменки более высокого уровня, которые могли бы заставить Наталью работать на 100%. Повторюсь, на отдельных дистанциях бывает, но если брать в целом, то девочки недотягивают до уровня Непряевой», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

Елена Вяльбе: «У нас сейчас самая большая проблема связана с Натальей Непряевой. У нее нет конкурентов в стране»

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2 комментария

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Pelerin
Хотелось бы, но не получится. Все спортсмены давно поняли, что намного выгоднее языком проложить себе дорогу в Думу...
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SkierNSK
Кулешова в прошлом году почти вернулась на свой уровень, если в этом ещё добавит, то сможет иногда составлять конкуренцию Непряевой на разделках и длинных дистанциях.
Степанова конкурентноспособна на коньковых разделках- она выиграла у Непряевой 2 из 3 совместных гонки.
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