Степанова о работе с Волковым: «Сорин собрал Dream Team специалистов! Если кому то из нас удастся реализовать потенциал в следующем сезоне – вы будете знать почему»
Лыжница Вероника Степанова рассказала о Dream Team в группе Егора Сорина.
«Нашу тренировочную группу теперь консультирует Максим Волков! Вы должны помнить его, как второго тренера группы Бородавко, а затем тренера сборной Китая на Олимпиаде.
Сорин какой-то просто Dream Team специалистов собрал! Если кому то из нас, спортсменов его группы, удастся реализовать потенциал в следующем сезоне – вы будете знать почему!» – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале.
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