Степанова о работе с Волковым: «Сорин собрал Dream Team специалистов! Если кому то из нас удастся реализовать потенциал в следующем сезоне – вы будете знать почему»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Олимпиада-2022 Егор Сорин сборная Китая Вероника Степанова Максим Волков Лыжи

Лыжница Вероника Степанова рассказала о Dream Team в группе Егора Сорина.

«Нашу тренировочную группу теперь консультирует Максим Волков! Вы должны помнить его, как второго тренера группы Бородавко, а затем тренера сборной Китая на Олимпиаде.

Сорин какой-то просто Dream Team специалистов собрал! Если кому то из нас, спортсменов его группы, удастся реализовать потенциал в следующем сезоне – вы будете знать почему!» – написала олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале.

«Мы постараемся сделать «Манчестер Сити» в лыжных гонках». Степанова о команде из Архангельской области

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
александр
У иностранного слова есть русский аналог. Не стоит выпендриваться своей продвинутостью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий