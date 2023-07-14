Группа Бородавко в августе проведет сбор в Раубичах

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Российские лыжники, тренирующиеся под руководством Юрия Бородавко, в августе поедут на сбор в белорусских Раубичах.

«Со 2 августа мы будем проводить сбор в Раубичах. Сбор продлится до 22 августа», – сказал Бородавко.

Также Бородавко сообщил, что спортсмены его группы пропустят чемпионат России по лыжероллерам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля.

«Чемпионат России по лыжероллерам мы пропустим, у нас в Малиновке будут свои соревнования, с 21 по 23 июля», – добавил тренер.

В группу Бородавко входят Александр Большунов, Артем Мальцев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Никита Денисов, Наталья Непряева, Дарья Непряева и Мария Истомина.

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