Группа Бородавко в августе проведет сбор в Раубичах

Российские лыжники, тренирующиеся под руководством , в августе поедут на сбор в белорусских Раубичах.

«Со 2 августа мы будем проводить сбор в Раубичах. Сбор продлится до 22 августа», – сказал Бородавко.

Также Бородавко сообщил, что спортсмены его группы пропустят чемпионат России по лыжероллерам, который пройдет в Ханты-Мансийске с 25 по 30 июля.

«Чемпионат России по лыжероллерам мы пропустим, у нас в Малиновке будут свои соревнования, с 21 по 23 июля», – добавил тренер.

В группу Бородавко входят , , , Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Никита Денисов, , Дарья Непряева и Мария Истомина.