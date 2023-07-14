Вероника Степанова: «В течение ближайших лет пяти мы получим категорию non-binary на всех международных соревнованиях. Как говорится, «скриньте»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) FIS ЛГБТ Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова высказалась о трансгендерах в спорте.

«В конце прошлого года среди лыжников довольно бурно обсуждалась следующая новость. Это «первая ласточка» в нашем спорте, потому и вызвала интерес.

Nordiq Alberta, региональная федерация лыжных гонок в канадской провинции Альберта, объявила о появлении новой гендерной категории. К женщинам и мужчинам добавлены non-binary athletes. Теперь, заявляясь на соревнования, можно будет выбирать, кто ты: мужчина, женщина или небинарная личность

В теории, это правильно – пускай ребята, которые запутались в своих самоощущениях, выступают в отдельной категории. Но мир так не работает на практике. Nordiq Albertа официально заявляет: «...Добавление возможности для небинарных спортсменов участвовать в соревнованиях в своей собственной категории – это первый шаг к тому, чтобы сделать лыжные гонки более инклюзивным видом спорта для всех...».

Первый шаг, слышите? Есть у меня ощущение, что, когда мы вернемся на международные соревнования, наш лыжный мир не будет прежним.

Мне нет дела до того, как живет и кем себя объявляет человек, пока он(а) не пытается попасть в женские раздевалки или бани.

Но первый шаг к появлению «прочих гендеров» в моем спорте меня смущает, и вот почему.

Для меня совершенно очевидно, что одной канадской провинцией или даже всей Канадой дело не ограничится. В ближайшее время категория non-binary появится и в документах лыжных федераций других стран.

Далее и FIS придется на «ветры перемен» как-то реагировать. И они наверняка дрогнут. FIS – организация, живущая по законам западного мира. Прослыть трансфобом – ужасно, заклюют. Уж лучше сознаться, что в качестве развлечения котят мучаешь – меньше хейта будет.

В течение ближайших лет пяти мы получим категорию non-binary на всех международных соревнованиях. Как говорится, «скриньте», – написала олимпийская чемпионка в колонке на сайте «Матч ТВ».

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2 комментария

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александр
Самая позорная колонка на "МАТЧ ТВ"с самой слабой экспертом.Разве нет достойных блгером,с которым можно было бы обсудить тему,а не личность.
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selso99
Недорабатывает эта блогерша. Где её важное мнение по поводу саммита НАТО, встречи глав БРИКС, забастовки актеров Голливуда и Уимблдона?
+2
-2
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