Вероника Степанова: «Знаю немало карьер, загубленных неправильным питанием. Видела ночные поедания из-под кровати, истерики дорвавшихся до кондитерской»

Российская лыжница Вероника Степанова высказалась о проблеме ожирения.

«Я в сборной России по лыжным гонкам уже пятый год. Не знаю ни одной лыжной карьеры, загубленной алкоголем или наркотиками. Но знаю немало, загубленных неправильным питанием. Можно сколько угодно кивать на гормональные сбои, на генетические особенности, но если ты потребляешь больше калорий, чем тратишь, то неминуемо толстеешь. Имен не будет, разумеется. Но я видела и ночные поедания из-под кровати, и истерики дорвавшихся до кондитерской в день отдыха. Что там видела — сама участвовала, было дело.

Нутрициологов, кстати, в лыжных гонках нет. Ни у нас, ни на Западе.

Я спокойно отношусь к любой рекламе. В том числе, чипсов, бургеров и шоколада. И даже майонеза. Все, что не запрещено — разрешено. Кроме того, реклама ведь не призывает набивать чем-то пузо каждый день. Но мне всегда любопытно: а где реклама, условно, яблок и черники? Или овсяной каши? В магазинах-то все это продается и, надо думать, производят их какие-то агрохолдинги, которые конкурируют с бургерными за наш желудок. Или они считают, что «нужная вещь сама себя продаст»?

К счастью, у нас не очень «зашел» бодипозитив как идеология. Все эти «Every Body Happy» у нас не работают, по крайней мере, не рекламируются.

Меня от души поражает, когда выбирая профессиональную одежду или обувь в интернете, я вижу модель на фото, на которую я надеюсь не стать похожей никогда. Не хочу быть неверно понятой: женщинам с лишним весом тоже нужна спортивная одежда, для кого-то вид такой «подруги» в тайтсах и обтягивающей маечке станет куда большим вдохновением, чем . Но упорно продвигать тезис, что ожирение это абсолютно нормально, — неправильно. Вместо этого было бы правильно «двигать», что это болезнь, которую можно и нужно лечить. Вроде подростковых угрей, тоже, кстати, вызываемых неправильным питанием.

У меня нет проблем с ожирением, наоборот, мой показатель ИМТ (индекс массы тела) ближе к нижнему порогу нормы. Но это потому, что тренируюсь по 4-6 часов в день. Если бы прекратила или резко уменьшила объемы — наверняка бы появились. А все потому, что есть еще над чем работать в плане самодисциплины.

Да, я ем и бургеры, и конфеты, и — ужас! — чипсы. Все — иногда. Это craving, непреодолимые желания. Вот с ними я и начинаю борьбу. Хочу максимально исключить вредные продукты из рациона. По крайней мере те, что съедаются в виде перекусов и снэков. Присоединяйтесь ко мне, будем бороться с ожирением вместе!» – написала Степанова.

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