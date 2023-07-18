Юрий Бородавко: «В рядах лыжной сборной ни у кого не было даже мыслей по поводу смены гражданства»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Лыжи

Юрий Бородавко высказался об идее взимать компенсацию с тех, кто меняет гражданство.

В Госдуме готовят законопроект о выплате компенсации при смене гражданства российскими спортсменами. 

«Во-первых, в рядах лыжной сборной ни у кого не было даже мыслей по поводу смены спортивного гражданства.

А те люди, которые идут на такой шаг, должны понимать, что за этим следует. Олимпийские игры – это еще не вся жизнь, а всего лишь две недели из нее.

А жизнь очень длинная. Поэтому желающие сменить гражданство должны отдавать себе отчет, что они делают», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам. 

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