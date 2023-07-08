Бородавко об уравнивании мужских и женских дистанций: «Не приветствую такие новшества. Эти изменения идут от европейского курса на гендерное выравнивание»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Бородавко поддержал позицию Вяльбе по вопросу уравнивания мужских и женских дистанций.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об уравнивании дистанций в лыжных гонках: «Это просто похороны женского спорта». 

«Основной костяк стартующих в женских лыжных гонках – это молодые спортсменки в возрасте 20-21 года.

Если дистанция 10 км для них достаточно приемлема, то бегать по 20 км и 50 км в течение сезона, им, конечно, чересчур сложно. Поэтому я не приветствую такие новшества.

Эти изменения идут от европейского курса на гендерное выравнивание.

Их мотивируют тем, что в легкой атлетике, плавании и других видах спорта у мужчин и женщин равные дистанции. И потому лыжные гонки хотят привести к той же схеме», – сказал тренер Юрий Бородавко.

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