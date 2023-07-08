Бородавко об уравнивании мужских и женских дистанций: «Не приветствую такие новшества. Эти изменения идут от европейского курса на гендерное выравнивание»

Бородавко поддержал позицию Вяльбе по вопросу уравнивания мужских и женских дистанций.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об уравнивании дистанций в лыжных гонках: «Это просто похороны женского спорта».

«Основной костяк стартующих в женских лыжных гонках – это молодые спортсменки в возрасте 20-21 года.

Если дистанция 10 км для них достаточно приемлема, то бегать по 20 км и 50 км в течение сезона, им, конечно, чересчур сложно. Поэтому я не приветствую такие новшества.

Эти изменения идут от европейского курса на гендерное выравнивание.

Их мотивируют тем, что в легкой атлетике, плавании и других видах спорта у мужчин и женщин равные дистанции. И потому лыжные гонки хотят привести к той же схеме», – сказал тренер Юрий Бородавко.