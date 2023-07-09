Коростелев о переходе в группу Сорина: «Мне больше нравится его система подготовки. Все-таки у них с Бородавко разные подходы»

Лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему перешел в группу тренера Егора Сорина.

До этого межсезонья 19-летний спортсмен тренировался в юниорской команде.

«Мне больше нравится его система подготовки. Все-таки у них с Юрием Викторовичем (Бородавко) разные подходы. Надеюсь, что процесс адаптации и вливания в коллектив уже прошел.

Мы сразу влились в коллектив. По тренировкам ничего сверхъестественного нет. Мы спокойно вывозим нагрузки, объем такой же, как у всех, к нам нет никаких поблажек. Все хорошо», – рассказал Коростелев.

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