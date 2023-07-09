Коростелев о переходе в группу Сорина: «Мне больше нравится его система подготовки. Все-таки у них с Бородавко разные подходы»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев объяснил, почему перешел в группу тренера Егора Сорина.

До этого межсезонья 19-летний спортсмен тренировался в юниорской команде.

«Мне больше нравится его система подготовки. Все-таки у них с Юрием Викторовичем (Бородавко) разные подходы. Надеюсь, что процесс адаптации и вливания в коллектив уже прошел.

Мы сразу влились в коллектив. По тренировкам ничего сверхъестественного нет. Мы спокойно вывозим нагрузки, объем такой же, как у всех, к нам нет никаких поблажек. Все хорошо», – рассказал Коростелев.

В лыжах новая и дерзкая звезда: пацаном фоткался с Большуновым, теперь обгоняет его 💪

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий