Юрий Бородавко: «ФЛГР уже планирует часть дистанций у девочек провести в уравненном формате»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК ФЛГР FIS Спорт-Экспресс Лыжи

Федерация лыжных гонок России планирует уравнять часть дистанции у мужчин и женщин.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко. 

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км. 20 июня МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин на Олимпиаде-2026. 

«Федерация лыжных гонок уже планирует часть дистанций у девочек провести именно в уравненном формате.

Мы пытаемся двигаться вместе с теми решениями, которые принимает FIS и МОК, чтобы во время участий на международной арене для нас это не было каким-то откровением.

Мы знаем, к чему готовиться и в тренировочном плане, и в соревновательном», — сказал Бородавко.

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2 комментария

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Щеглот
Решил Сережа прогуляться до работы,
И даже в этот раз хотел не опоздать,
Но вдруг из-за угла на него бросилось неведомое Что-то,
И пришлось с работой обождать) --

Побежал Сергей домой,
На диван родной)
+1
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+1
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papadok
А кактус все-таки любить придется...
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