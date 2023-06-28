Юрий Бородавко: «ФЛГР уже планирует часть дистанций у девочек провести в уравненном формате»

Федерация лыжных гонок России планирует уравнять часть дистанции у мужчин и женщин.

Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.

Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км. 20 июня МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин на Олимпиаде-2026.

«Федерация лыжных гонок уже планирует часть дистанций у девочек провести именно в уравненном формате.

Мы пытаемся двигаться вместе с теми решениями, которые принимает и , чтобы во время участий на международной арене для нас это не было каким-то откровением.

Мы знаем, к чему готовиться и в тренировочном плане, и в соревновательном», — сказал .