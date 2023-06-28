Юрий Бородавко: «ФЛГР уже планирует часть дистанций у девочек провести в уравненном формате»
Федерация лыжных гонок России планирует уравнять часть дистанции у мужчин и женщин.
Об этом сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко.
Начиная с сезона-2022/23, мужские и женские дистанции уравняли на Кубке мира – спортсмены бегали гонки на 10, 20 и 50 км. 20 июня МОК утвердил равные дистанции для женщин и мужчин на Олимпиаде-2026.
«Федерация лыжных гонок уже планирует часть дистанций у девочек провести именно в уравненном формате.
Мы пытаемся двигаться вместе с теми решениями, которые принимает FIS и МОК, чтобы во время участий на международной арене для нас это не было каким-то откровением.
Мы знаем, к чему готовиться и в тренировочном плане, и в соревновательном», — сказал Бородавко.
И даже в этот раз хотел не опоздать,
Но вдруг из-за угла на него бросилось неведомое Что-то,
И пришлось с работой обождать) --
Побежал Сергей домой,
На диван родной)