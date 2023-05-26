Вяльбе о равных дистанциях: «Одна шведка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы, с этим сейчас вообще проблем нет – объяви себя кем хочешь и бегай»

Елена Вяльбе назвала поспешным решение FIS уравнять мужские и женские дистанции в лыжах.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) уравняла мужские и женские дистанции в гонках на чемпионатах мира. Спортсмены будут бегать по 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, эстафету 4х7,5 км, командный и личный спринты.

«Я не думаю, что зрителям будет интересно смотреть женский марафон на 50 км. Тем более что на старт будет выходить очень небольшое количество спортсменок. И этап Кубка мира в Осло это показал.

Это было поспешное решение, и мы изначально были против. Мне вообще непонятно, почему мужчинам дистанции сделали короче, а женщинам длиннее. Потому что мужчины слабее? Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами, с этим же сейчас вообще проблем нет. Объяви себя кем хочешь и бегай.

Вообще не понимаю, почему такие глобальные сокращения идут у мужчин. В том числе в эстафетах. Поверьте, болельщики и 10 км смотрели с удовольствием. Просто дело в том, что балом правят определенные люди, все остальные просто молча соглашаются.

Мы будем думать над протяженностью дистанций на российских турнирах в июне, когда будем составлять календарь. Нам необходимо, чтобы гонки совпадали с теми, которые будут на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Хотя спортсмены возмущены.

У нас на чемпионате страны есть отдельная гонка для девушек на 50 километров, но туда приезжают только те, кто готов к этой дистанции», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«То, что у нас дистанции короче – консервативная традиция». Шведские лыжницы выступили за равную длину дистанций для мужчин и женщин