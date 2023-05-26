Вяльбе о равных дистанциях: «Одна шведка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы, с этим сейчас вообще проблем нет – объяви себя кем хочешь и бегай»

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России ФЛГР FIS сборная Швеции жен Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе назвала поспешным решение FIS уравнять мужские и женские дистанции в лыжах.

 Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) уравняла мужские и женские дистанции в гонках на чемпионатах мира. Спортсмены будут бегать по 10, 20 и 50 км, скиатлон 10+10 км, эстафету 4х7,5 км, командный и личный спринты.

«Я не думаю, что зрителям будет интересно смотреть женский марафон на 50 км. Тем более что на старт будет выходить очень небольшое количество спортсменок. И этап Кубка мира в Осло это показал.

Это было поспешное решение, и мы изначально были против. Мне вообще непонятно, почему мужчинам дистанции сделали короче, а женщинам длиннее. Потому что мужчины слабее? Просто одна шведская девушка решила, что хочет бегать как мужчины. Ну и бегала бы с мужчинами, с этим же сейчас вообще проблем нет. Объяви себя кем хочешь и бегай.

Вообще не понимаю, почему такие глобальные сокращения идут у мужчин. В том числе в эстафетах. Поверьте, болельщики и 10 км смотрели с удовольствием. Просто дело в том, что балом правят определенные люди, все остальные просто молча соглашаются.

Мы будем думать над протяженностью дистанций на российских турнирах в июне, когда будем составлять календарь. Нам необходимо, чтобы гонки совпадали с теми, которые будут на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Хотя спортсмены возмущены.

У нас на чемпионате страны есть отдельная гонка для девушек на 50 километров, но туда приезжают только те, кто готов к этой дистанции», – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«То, что у нас дистанции короче – консервативная традиция». Шведские лыжницы выступили за равную длину дистанций для мужчин и женщин

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16 комментариев

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Ярик01
Ответ Konstantin Zagainov
Так и есть. Захотелось Фриде Карлссон бегать полтосы до одурения - и бегала бы. Только тут, скорее, дело не в ней, а в том, что FIS под "благим" предлогом кроит структуру дистанций в угоду одной категории и одной национальной команды (и даже, прости Господи, одного конкретного гонщика. который так и не может бегать что-то серьезнее пятнашки на более-менее сложном рельефе) в мужских гонках. Ну и телевидению до кучи.
Ну конечно же все под Фриду подстроились. А не под организаторов соревнований, что задолбались деньги тратить на искусственный снег и селитру и не под обладателей ТВ-прав.
+16
-3
+13
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Konstantin Zagainov
Так и есть. Захотелось Фриде Карлссон бегать полтосы до одурения - и бегала бы. Только тут, скорее, дело не в ней, а в том, что FIS под "благим" предлогом кроит структуру дистанций в угоду одной категории и одной национальной команды (и даже, прости Господи, одного конкретного гонщика. который так и не может бегать что-то серьезнее пятнашки на более-менее сложном рельефе) в мужских гонках. Ну и телевидению до кучи.
+20
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+8
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Йенс Мустерманн
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«Я не думаю, что зрителям будет интересно смотреть женский марафон на 50 км.
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А местные эксперты рассказывают, что серия Скиклассикс, где женщины бегают и 50 и подлиннее гоночки, очень даже интересны зрителям. Кто же тут неправ? Менеджер от бога или эксперты?
+10
-6
+4
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Sgi
Ответ Konstantin Zagainov
Так и есть. Захотелось Фриде Карлссон бегать полтосы до одурения - и бегала бы. Только тут, скорее, дело не в ней, а в том, что FIS под "благим" предлогом кроит структуру дистанций в угоду одной категории и одной национальной команды (и даже, прости Господи, одного конкретного гонщика. который так и не может бегать что-то серьезнее пятнашки на более-менее сложном рельефе) в мужских гонках. Ну и телевидению до кучи.
Ты вот вообще не прав ) думают о вещателях и оргах) бабки в первую очередь ;)
+4
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+4
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ks-1993
Все по делу. Уничтожить скиатлон и эстафету в угоду фиг знает кому непонятно.... Давайте уж мужики 4 по 2 будут бегать эстафету. Позорище. Убили все самые интересные гонки.
+8
-5
+3
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Alexander2022
Благодаря Вяльбе и ее кумирам, "мы были против" долго будет еще пустым звуком.
+9
-6
+3
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Зубы Дзюбы
Ответ Ярик01
Ну конечно же все под Фриду подстроились. А не под организаторов соревнований, что задолбались деньги тратить на искусственный снег и селитру и не под обладателей ТВ-прав.
Так дистанция стала длиннее. 30 поменяли на 50
0
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Андрей Балабаев
Ответ Россия будет свободной
она может быть права по сути, но когда ты формулируешь свои претензии как быдлогопник - это вызывает отторжение я понимаю европейцев, который не хотят видеть этих варваров у себя в гостях
Тут не про укролыжников
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