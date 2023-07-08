Вяльбе об уравнивании мужских и женских дистанций: «Это просто похороны женского спорта»

Теги лыжные гонки Елена Вяльбе Матч ТВ Лыжи

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об уравнивании мужских и женских дистанций.

— Мы относимся к этому негативно. В 1990‑х такой опыт уже был, он прошел негативно. Я сама бегала уравненные дистанции, пусть и другие.

Сейчас это будет уже не только на Кубке мира, но и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Мне кажется, это просто похороны женского спорта.

— В России такой практики не ждать?

— Ждать. Некоторые этапы Кубка России пройдут в таком формате, а также Спартакиада, потому что у Минспорта есть премиальные за олимпийские дистанции. Зачем мы будем наказывать спортсменов, тренеров? — сказала Вяльбе.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Это похороны и мужского, и женского.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Say_Cheese
Так это больше похороны мужского спорта. Десятка вместо пятнашки и скиатлон на 20 - это курам на смех.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zukarello
Теперь стоит ждать ответа Гу
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
Ответ Say_Cheese
Так это больше похороны мужского спорта. Десятка вместо пятнашки и скиатлон на 20 - это курам на смех.
Так это же эффектный менеджер, он невменяемый))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jhon Jhon
Ответ Щеглот
Не знаю как у вас, у меня внутреннее отношение к лыжам сильно поменялось в худшую сторону. С уважительного на насмешливое. Вот Сундбю бегал - и это прямо солидно было. Потом Большунов пришел и тоже держал марку. Тоже выглядел глыбой. А сейчас эти фисовские клоуны превратили лыжи в веселый балаган. В какие-то блошиные старты.
А что им делать если солидные Сундбю и Большунов имеют нулевые рейтинги в мире?) Популярность лыж уже так-то давным давно на дне, причем как раз длинные дистанции смотрят меньше всего, только спринт хоть что-то вывозил.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Войнов
Дак уж пусть в одной куче соревнуются. И с остальными полами тоже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
Не знаю как у вас, у меня внутреннее отношение к лыжам сильно поменялось в худшую сторону. С уважительного на насмешливое. Вот Сундбю бегал - и это прямо солидно было. Потом Большунов пришел и тоже держал марку. Тоже выглядел глыбой. А сейчас эти фисовские клоуны превратили лыжи в веселый балаган. В какие-то блошиные старты.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ярослав Харитонов
Ответ Melnikov1968
Комментарий удален пользователем
Дед, иди пол поменяй, если все по твоей логике
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий