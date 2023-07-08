Вяльбе об уравнивании мужских и женских дистанций: «Это просто похороны женского спорта»

Глава ФЛГР Елена Вяльбе высказалась об уравнивании мужских и женских дистанций.

— Мы относимся к этому негативно. В 1990‑х такой опыт уже был, он прошел негативно. Я сама бегала уравненные дистанции, пусть и другие.

Сейчас это будет уже не только на Кубке мира, но и на чемпионате мира, и на Олимпийских играх. Мне кажется, это просто похороны женского спорта.

— В России такой практики не ждать?

— Ждать. Некоторые этапы Кубка России пройдут в таком формате, а также Спартакиада, потому что у Минспорта есть премиальные за олимпийские дистанции. Зачем мы будем наказывать спортсменов, тренеров? — сказала .