Большунов о переходе на российский инвентарь: «Двигаться нужно в этом направлении, тем более в это время»

Александр Большунов высказался о переходе с иностранного на российский спортинвентарь.

– Большая ли разница по ощущениям?

– Двигаться нужно в этом направлении, тем более в это время. Что касается [отечественных] палок, то они неплохие, потому что при отталкивании нет никакой проблемы, они такие же жесткие, даже чуть полегче. Не знаю, как по крепости. Нужно покататься и понять, как они удерживают боковой удар, но пока нормально.

По роллерам пока не могу сказать, не такое большое количество тренировок провел в них, в основном на классических роллерах тренируемся, но пока в принципе все нормально, – сказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?