Елена Вяльбе: «Не очень хорошо, что Большунов положительно отзывается о российских палках. По контракту он не имеет право хвалить другие бренды»

Елена Вяльбе считает слова Александра Большунова несоответствующими спонсорскому контракту.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, говоря о переходе с иностранного инвентаря, положительно оценил российские лыжные палки.

«Роллеры хорошие, а палки мы особо не тестировали, только юниоры катались на них прошлом сезоне. Общаемся с производителями, они учитывают наши запросы. Однако производятся они все равно на китайских заводах, как и все в мире. Все делается на одних и тех же фабриках по схожей технологии.

Не очень хорошо, что Большунов положительно отзывается о российских палках, так как имеет контракт с другим брендом‑производителем. По контракту он не имеет право хвалить другие бренды. Это просто неэтично. Все равно, что иметь контракт с лыжами Rossignol, а использовать Fischer», – сказала Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).