Елена Вяльбе: «Не очень хорошо, что Большунов положительно отзывается о российских палках. По контракту он не имеет право хвалить другие бренды»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе лыжероллеры Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе считает слова Александра Большунова несоответствующими спонсорскому контракту.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион, говоря о переходе с иностранного инвентаря, положительно оценил российские лыжные палки.

«Роллеры хорошие, а палки мы особо не тестировали, только юниоры катались на них прошлом сезоне. Общаемся с производителями, они учитывают наши запросы. Однако производятся они все равно на китайских заводах, как и все в мире. Все делается на одних и тех же фабриках по схожей технологии.

Не очень хорошо, что Большунов положительно отзывается о российских палках, так как имеет контракт с другим брендом‑производителем. По контракту он не имеет право хвалить другие бренды. Это просто неэтично. Все равно, что иметь контракт с лыжами Rossignol, а использовать Fischer», – сказала Вяльбе, возглавляющая Федерацию лыжных гонок России (ФЛГР).

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Российские палки - самые лучшие палки в мире!
Самые длинные и надёжные.
Сегодня человек не хвалит Российские палки, завтра меняет спортивное гражданство, а послезавтра - продаёт Родину.
Уж такой патриотке, как Вяльбе, стоило бы про это знать.
А тут получается, готова на спонсорские сребреники, наши палки променять.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Swerige78
Ответ Ебздрогыч
О, тетя Лена внезапно вспомнила про спонсоров и деньги! Головой что ли ударилась где-то?
Песков: "Мы не знаем где Пригожин, нам это не интересно". После такого Вяльбе ( и не только она) можжет нести любую дичь..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
О, тетя Лена внезапно вспомнила про спонсоров и деньги! Головой что ли ударилась где-то?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Большунов может хвалить только палки, сделанные своими руками. Ну или не руками, в отношении администратора тренировочного процесса сборной, если вы понимаете о чем я
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Он такой Саня ему по фигу видимо на контракты( а если честно, то наши палки меньше ломаются)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий