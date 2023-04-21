«В лыжах есть люди, которые до сих пор живут при Николае Романове в 1849 году». Губерниев о показе гонок

Теги телевидение сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Дмитрий Губерниев ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Наталья Непряева Юлия Ступак (Белорукова) Матч ТВ Екатерина Носкова (Мошкова) Александр Большунов Дмитрий Занин Лыжи

Дмитрий Губерниев считает, что в лыжном спорте некоторые люди «живут при Николае Романове».

В частности, комментатор «Матч ТВ» высказался о показе лыжных гонок на телевидении.

«Посмотрите, как изменилась риторика президента Федерации лыжных гонок России (Елены Вяльбе – Sports.ru). Все три соревнования, которые мы показали, в том числе чемпионат России в Тюмени, где был я, показали хорошие рейтинги.

Эмпирическим путем доказано, что где я, там рейтинг. Сразу подтянулись спонсоры, повышенные призовые, лыжники стали биатлонистов догонять. Все это было бы невозможно без присутствия в федеральном эфире.

Интересная история произошла в Тюмени. В лыжах рулить процессом пытается некая секта. Стоит главный судья соревнований с фамилией на «М» (Валерий Махт) и говорит: «Вот мы так хорошо без вас жили, без телевидения и биатлонистов». Приехали! Потом люди, заинтересованные в проведении соревнований, объяснили дяденьке, и этот чудак замолчал, думаю, надолго.

Но у лыж тоже хорошая история под занавес сезона. Лыжи проигрывают биатлону, так и должно быть, потому что биатлон старший брат по цифре, но один вид спорта помогает другому. Когда трансляции рядом, болельщики смотрят и лыжи, и биатлон.

Я очень благодарен Сергею Устюгову персонально, потому что до его блестящей победы в марафоне самым ярким впечатлением лыжного чемпионата было выступление Кати Носковой. Это подтверждают и цифры. Ее забег смотрели больше, чем забег с участием Большунова. Люди любят биатлон и любят биатлонных героев.

Мне нравится, что с точки зрения медийности ситуация в лыжах уже поворачивается в сторону нормальной хорошей жизни. Мы все делаем для болельщиков, а не чтобы условная Ступак или Непряева дала интервью Моспанову или Занину.

Но в любом случае в биатлоне больше жизни и воздух чище. Мы понимаем, что в лыжах народ находится между двух огней. С одной стороны, есть телевидение и XXI век, а с другой – есть люди, которые до сих пор живут при Николае Павловиче Романове в 1849 году», – заявил спортивный комментатор.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах

25 комментариев

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ibra875
читая все это из уст нарцисса, закрадываются сомнения, кто из них двоих (Вяльбе и губер) мужик с характером, а кто баба обиженка по жизни
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Andry 72
Одно только из его рта и слышно Я Я Я
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Danila BGR
Он не здоров...
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притвиц
Не дай бог этот придурок лыжи будет комментировать, задолбал своими тупыми прибаутками в биатлоне.
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Maks Harpy
с ностальгией вспоминаю времена когда можно было смотреть лыжи с комментарями Курдюкова- а сейчас безнадега какая-то - быдлокомментатор вещает на свою аудиторию по федеральному каналу
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Лизавета Анна -Мария
Господи, ну когда же его поток желчи иссякнет?!
Лыжи просто поперёк горла стоят, но надо влезть с ногами и туда, чтобы себе мифические заслуги приписать...
Невыносимо просто слушать((
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Евгений Игнатович
Хватит публиковать бред этого существа!
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Дмитрий
Кто смотрит это унылое гэ, да еще и с Губерниевым? Бред
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wlad wasew
губерниев, конкретно тебе, лучше жевать, чем говорить
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petr
Где я -там г---о и срачь -гордо заявил гу
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александр
Биатлонные герои были до твоего вмешательства,а появятся когда уйдешь из него. Твоя задача скатить лыжи до уровня биатлона.
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imaxim
Я думал там Веденин всем судейский корпусом заправляет
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AminO2
Ответ Iuasamotu
Как не называй территории, заселённые поляками, украинцами, белорусами, всё-равно они рано или поздно переименуют их в Польшу, Украину и Беларусь.
Чтобы т.н. "украинцы" и "белорусы" что-то переименовали, их сначала требуется централизованно выдумать, сварганить на коленке им что-то типа наречия и семьдесят лет вдалбливать в уши, что они какие-то типа украинцы, а вовсе не настоящие русские, которыми они себя считают испокон веков. Чем собственно большевики, от глупости своей, и занимались, с упорством, конечно, достойным лучшего применения. Но, результат все равно был слабенький. Тогда за дело взялись более практичные и циничные америкосы. Эффект налицо - разрушена промышленность и культура, "украинская" страна превращена в колонию-придаток, а население в нищий расходный материал для социальных экспериментов изуверов из Национального демократического комитета. Допереименовывались, бедолаги.
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Додик Аксель
Пациент безнадёжен и медицина здесь бессильна, это не лечится...
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Ковид 07.10.52
Молодец, знает . что надо нести, чтобы его не забывали....
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Александр Шульгин
Где Губерниев там бред и идиотия. Возомнил себя пупом земли
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C_l
Мерзость. Позор российского спортивного ТВ. Изолируйте его уже
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Александр Корепанов
Без комментариев.
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Владимир Онищенко
Не ужели не кому заткнуть этого проходимца? Всех оболгал.
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Iuasamotu
Ответ AminO2
При Николае Павловиче много хорошего и правильного было. В стране, например, были только губернии, а не потенциально сепаратистские, высосанные марксистами, нацанклавы.
Как не называй территории, заселённые поляками, украинцами, белорусами, всё-равно они рано или поздно переименуют их в Польшу, Украину и Беларусь.
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Gondeira
Ответ Константин Титов
Губер все по делу! Остальные непонимающие будут ныть почему нет трансляций и почему нет призовых! Вы маркетинг изучите!!
по маркетингу - надо биатлонисточек в бикини на трассы выпускать
но не все ж коту масленница
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