«В лыжах есть люди, которые до сих пор живут при Николае Романове в 1849 году». Губерниев о показе гонок

Дмитрий Губерниев считает, что в лыжном спорте некоторые люди «живут при Николае Романове».

В частности, комментатор «Матч ТВ» высказался о показе лыжных гонок на телевидении.

«Посмотрите, как изменилась риторика президента Федерации лыжных гонок России (Елены Вяльбе – Sports.ru). Все три соревнования, которые мы показали, в том числе чемпионат России в Тюмени, где был я, показали хорошие рейтинги.

Эмпирическим путем доказано, что где я, там рейтинг. Сразу подтянулись спонсоры, повышенные призовые, лыжники стали биатлонистов догонять. Все это было бы невозможно без присутствия в федеральном эфире.

Интересная история произошла в Тюмени. В лыжах рулить процессом пытается некая секта. Стоит главный судья соревнований с фамилией на «М» (Валерий Махт) и говорит: «Вот мы так хорошо без вас жили, без телевидения и биатлонистов». Приехали! Потом люди, заинтересованные в проведении соревнований, объяснили дяденьке, и этот чудак замолчал, думаю, надолго.

Но у лыж тоже хорошая история под занавес сезона. Лыжи проигрывают биатлону, так и должно быть, потому что биатлон старший брат по цифре, но один вид спорта помогает другому. Когда трансляции рядом, болельщики смотрят и лыжи, и биатлон.

Я очень благодарен Сергею Устюгову персонально, потому что до его блестящей победы в марафоне самым ярким впечатлением лыжного чемпионата было выступление Кати Носковой. Это подтверждают и цифры. Ее забег смотрели больше, чем забег с участием Большунова. Люди любят биатлон и любят биатлонных героев.

Мне нравится, что с точки зрения медийности ситуация в лыжах уже поворачивается в сторону нормальной хорошей жизни. Мы все делаем для болельщиков, а не чтобы условная Ступак или Непряева дала интервью Моспанову или Занину.

Но в любом случае в биатлоне больше жизни и воздух чище. Мы понимаем, что в лыжах народ находится между двух огней. С одной стороны, есть телевидение и XXI век, а с другой – есть люди, которые до сих пор живут при Николае Павловиче Романове в 1849 году», – заявил спортивный комментатор.

«Хотела доказать, что мы не слабые девчонки». Она пробежала все биатлонные гонки сезона и даже взяла медаль в лыжах