Елена Вяльбе: «Все болельщики получили огромное удовольствие от этого сезона. Жизнь не заканчивается на международных стартах»

Елена Вяльбе назвала очень интересным прошедший сезон российской лыжной сборной.

– Сезон необычный и достаточно своеобразный. Многие считали, что будет скучно.

– Не знаю, кто ждал тоску. Жизнь не заканчивается на международных стартах. Женская и мужская команды настолько интересные, все болельщики получили огромное удовольствие от этого сезона.

Я почти не пропускала стартов, везде была такая борьба, такой накал, все было настолько интересно.

– Вы довольны конкуренцией? Мне лично понятно, где гонялись лучшие лыжники мира.

– Я много раз говорила, что лучшие лыжники мира здесь и сейчас. Это было на всех этапах Кубка России, на «Чемпионских высотах», на чемпионате страны. Я не знаю, какая должна быть конкуренция, чтобы было настолько интересно.

– Противостояние Большунова и – украшение сезона, на ваш взгляд?

– Конечно. Слышала, что Саша, после того как проиграл Устюгову на 50 км, в интервью сказал: «Теперь у меня есть мотивация, к чему готовиться».

Когда есть конкуренция, это интересно не только зрителям, но и самим спортсменам. Уверена, что в любой стране, когда есть хорошая конкуренция, каждый из них хочет победить.

– Они постоянно подзадоривают друг друга и в интервью, и на дистанции.

– Наверное, это больше неожиданность, потому что вроде бы один и другой не сильно открытые. Всем кажется, что они не особо могут пошутить, но это только маски.

Они оба абсолютно адекватные, очень веселые, с ними очень прикольно, нашли какую‑то изюминку, которая дает возможность больше интересоваться лыжными гонками, — сказала в интервью « ».