Елена Вяльбе: «Все болельщики получили огромное удовольствие от этого сезона. Жизнь не заканчивается на международных стартах»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Сергей Устюгов Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Елена Вяльбе назвала очень интересным прошедший сезон российской лыжной сборной.

– Сезон необычный и достаточно своеобразный. Многие считали, что будет скучно.

– Не знаю, кто ждал тоску. Жизнь не заканчивается на международных стартах. Женская и мужская команды настолько интересные, все болельщики получили огромное удовольствие от этого сезона.

Я почти не пропускала стартов, везде была такая борьба, такой накал, все было настолько интересно.

– Вы довольны конкуренцией? Мне лично понятно, где гонялись лучшие лыжники мира.

– Я много раз говорила, что лучшие лыжники мира здесь и сейчас. Это было на всех этапах Кубка России, на «Чемпионских высотах», на чемпионате страны. Я не знаю, какая должна быть конкуренция, чтобы было настолько интересно.

– Противостояние Большунова и Устюгова – украшение сезона, на ваш взгляд?

– Конечно. Слышала, что Саша, после того как проиграл Устюгову на 50 км, в интервью сказал: «Теперь у меня есть мотивация, к чему готовиться».

Когда есть конкуренция, это интересно не только зрителям, но и самим спортсменам. Уверена, что в любой стране, когда есть хорошая конкуренция, каждый из них хочет победить.

– Они постоянно подзадоривают друг друга и в интервью, и на дистанции.

 – Наверное, это больше неожиданность, потому что вроде бы один и другой не сильно открытые. Всем кажется, что они не особо могут пошутить, но это только маски.

Они оба абсолютно адекватные, очень веселые, с ними очень прикольно, нашли какую‑то изюминку, которая дает возможность больше интересоваться лыжными гонками, — сказала Вяльбе в интервью «Матч ТВ».

6 комментариев

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Ярик01
Прям маниакальная болезнь "единороссия" рассказывать "за всех".
+3
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Макар Телятгонялов
Ещё бы трансляции нормальные, от первого до последнего этапа. Желательно без Губерниева.
+2
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Iuasamotu
Получили удовольствие лишь те, кто следил и за международными , и за внутрироссийскими стартами. Как ни странно,но следить за внутрироссийскими стартами оказалось сложнее, в основном лишь из спитчей Степановой
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sintenced
Елена Вяльбе: "Оба болельщика получили огромное удовольствие от этого сезона"
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