Победители общего зачета Кубка России по лыжным гонкам получат 1 млн рублей

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России ( ) в эфире «Матч ТВ».

Лыжники, занявшие второе место, получат 700 тысяч, третье – 500 тысяч. Победителям в зачете до 23 лет дадут 500 тысяч.

С 7 по 9 апреля в Кировске проходит финал Кубка России по лыжным гонкам.

Сейчас общий зачет Кубка возглавляют и .

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