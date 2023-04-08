Победители общего зачета Кубка России по лыжным гонкам получат 1 млн рублей

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Победители общего зачета Кубка России по лыжным гонкам получат 1 млн рублей

Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжники, занявшие второе место, получат 700 тысяч, третье – 500 тысяч. Победителям в зачете до 23 лет дадут 500 тысяч.

С 7 по 9 апреля в Кировске проходит финал Кубка России по лыжным гонкам.

Сейчас общий зачет Кубка возглавляют Александр Большунов и Наталья Непряева.

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2 комментария

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SkierNSK
Вообще-то Вяльбе сказала, что это дополнительные деньги от спонсоров, плюсом к тому, что дают основные спонсоры.
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закрыт по беспределу
У Степановой повод ещë раз потроллить шведов
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